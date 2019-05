Setién, sobre su posible destitución: "Pienso solo en el partido de mañana"

Quique Setién, técnico del Betis, ha comparecido esta mañana ante los medios en la rueda de prensa previa al partido contra el Real Madrid. Un partido muy importante para el preparado cántabro a pesar de que su equipo ya no se juega nada: "Siempre espero al mejor rival. El Madrid siempre ha sido un equipo de individualidades, sin necesidad de jugar bien te ganar porque tiene a los mejores jugadores, a los más efectivos y los sigue teniendo. Yo espero siempre al mejor Madrid y además jugar en el Bernabéu nunca es fácil".

La victoria en el Bernabéu de la pasada temporada, ¿Su mejor día como entrenador del Betis?: "Ha habido muchos días felices que a veces no han tenido el respaldo de los resultados. He disfrutado mucho a lo largo de estos dos años con muchos partidos, con muchas jugadas, con las cosas que realmente me gustan del fútbol".

Podría ser su última rueda de prensa como entrenador del Betis: "No, yo pienso en el partido de mañana. pienso solo en el partido de mañana".

La motivación del equipo para este partido: "Tengo bastante capacidad para aislarme de las coas que no son importantes en cada momento. Si llegan las situaciones las afronto con entereza, todo lleva su tiempo, en ese sentido lo llevo bien. Me he centrado en el trabajo, en preparar los partidos, en concentrar a mis jugadores, a pesar de que ahora no hay objetivos claros estoy convencido de que mañana hemos preparado el partido a conciencia y lo hemos hecho igual que lo hemos hecho siempre. Intentaremos que los jugadores den la mejor versión como lo han hecho siempre. Para notros es un partido muy importante porque nos permitiría subir una plaza, además de ganar en un campo tan importante. Hay muchas motivaciones que harán que afrontemos el partido con la máxima intensidad".

Su posible destitución: "Tengo un año más firmado de contrato. Pedí eso al club, si no hubiera firmado tres años no hubiera venido".

Su relación con Serra Ferrer: "Exactamente la misma que ha habido siempre". ¿Buena o mala?: "La misma".

¿Cambiaría algunos de sus planteamientos si pudiera volver atrás?: Sí hombre claro. Cambiaría cosas, cuando tienes la oportunidad de ver las consecuencias, de ver las decisiones claro que hubiera cambiado, pero hay que ser consecuente con las decisiones que tomas. Tengo que tratar de valorar anticipadamente lo que me van a dar los jugadores en un partido concreto. Claro que en cada partido dices, igual de jugar con los carrileros tan altos no les debía de haber dejado subir tanto, o jugar con un pivote en lugar de con dos, o usar un esquema diferente. Siempre hay cuestiones que se pueden modificar, luego después de verlo lo piensas. Cuando tienes que tomar tantas decisiones es normal que en algunas de equivoques".

Posible titularidad de Lainez, que tiene cerca el Mundial sub 20: "Yo no regalo nada. Cada futbolista tiene sus intereses, pero tengo que poner al que crea que tengo que poner, no por una circunstancia personal me voy a dejar influir. Lainez jugara el día que yo decida que tiene que jugar".

Al volver a ser preguntado sobre su posible destitución, Setién no ha querido hacer valoraciones: "No voy a hablar de eso".

Su relación con la grada durante la temporada: "Ha habido ciertos desencuentros".

La falta de protagonistas de jugadores como Javi García o Sergio León: "Ellos tienen mis explicaciones personales igual que todos, son decisiones exclusivamente deportivas basadas en mi criterio futbolístico y en las decisiones que tenía que tomar. El año pasado nadie me preguntó por Rafa Navarro, por ejemplo. Todos los años hay jugadores que tienen más o menos protagonismo, eso varía. Yo no tengo ninguna cuestión personal con ningún jugador. Es verdad que las decisiones que tomo afectan más a unos que a otros pero esto ha pasado toda la vida en el fútbol. Cuando no tienes protagonismo es normal que te enfades, pero no hay nada personal".

Los casos de Rafa Navarro y Javi García o Sergio León son distintos: "Para mí son todos iguales, tienen en el mismo rol. Luego está la cuestión deportiva, las diferencias las marcáis vosotros, yo no. Tienen que demostrar que son mejores de los que están. Yo trato a todos igual, es el mejor mecanismo para no tener problemas con nadie, al final todos tenemos el nuestro, yo analizo los partidos a conciencia para luego tratar de equivocarme lo menos posible a la hora de escoger a los jugadores, no pongo a los jugadores porque me caigan bien".

Otra cuestión sobre su posible destitución: "He estado absolutamente aislado y concentrado en preparar el partido contra el Real Madrid. Tengo contrato, a través de club se ha dicho que el propio club hablará cuando termine la temporada y la temporada no ha terminado".

La titularidad de Joel y la suplencia de Pau en este tramo final de temporada: "Hemos tenido a Joel que le dimos más protagonistas en los partidos de Copa y Europa League. Tenemos un buen portero que nos ha dado muchas cosas y estaba sin jugar y desanimado, entrenando muy bien. Mientras que los jugadores se mantienen con esta mentalidad de querer jugar de querer mejorar pues es lógico que hay darle protagonismo. Hablé con Pau y le dije que no le quito por que lo estuviera haciendo mal, si no que era para que pudiera jugar Joel que también lo estaba haciendo bien".