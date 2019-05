El análisis de Setién sobre la temporada en un discurso que suena a despedida

El técnico del Betis, Quique Setién, ha aprovechado la rueda de prensa tras el partido contra el Madrid para hacer una reflexión sobre el devenir del Betis en esta temporada. En un discurso que sonaba a despedida, el preparado cántabro ha querido destacar las cosas positivas del equipo al igual que ha reconocido los errores que ha podido cometer en las dos últimas temporadas: "Hay que entender la idiosincrasia de este club, d esta ciudad, de esta afición que tenemos. Seguramente he sido uno de los que no lo he hecho, tenía que haber empatizado un poco más con algunas situaciones. Hay que entender que las expectativas que creamos el año pasado, en un año avanzamos demasiado, lo que pensaba que íbamos a hacer en tres lo hicimos en uno. Se dieron circunstancias favorables que nos metieron en Europa. La aparición de Loren la pasada temporada, el comienzo del año fue esperanzador, superamos eliminatorias en la Copa del rey, hicimos una fase de grupos en Europa League sin perder y primeros. Eso genero unas expectativas enorme y tristemente en la liga no pudimos dar ese paso que ha todos nos hubiera gustado. Ha habido partidos como el de hoy en el que no hemos podido ganar pero hemos jugado bien y hemos merecido ganar por se superiores al rival, y esa frustración que hemos vivido todos nos ha generado esa situación de tensión. Por circunstancias que son difíciles de explicar no consigues ese objetivo que mereces. Es verdad que hay cosas positivas pero nuestra afición lo único que quiere es que su equipo gane, y cuando esto no pasa pues ya sabemos lo que nos pasa a los entrenadores".

Sobre su posible destitución: "No, os digo que no voy a contestar una respuesta de ese, el club en unas horas va a emitir un comunicado y sabremos cual es mi futuro".

La evolución de Lo Celso: "Lo Celso es un jugador que lo que es hoy ya lo era, ahora ha adquirido un concepto que le han ayudado a ser mejor todavía y a darnos mucho. Es un futbolista que entiende la esencia del juego y hemos tratado de mejorarle, y ha tenido una gran suerte porque el contexto en el que se ha encontrado siempre le ha favorecido. Les pasa a muchos jugadores que tienen esa calidad. Gio se ha sumado como uno más y ha ido mejorando cada día junto a sus compañeros".

Su satisfacción personal por la victoria de hoy: "Como comprenderás, este año al final desde febrero no he podido tener muchas satisfacciones. Yo siempre me quedo con muchas cosas. El otro día me pasaron un vídeo del gol del Huesca. Marcamos el gol después de un minuto y muchos pases, un gol parecido al que marcamos aquí el año pasado, y esas son las satisfacciones que a uno le quedan. Ver a tu equipo jugar como uno quiere que juegue. Tener personalidad para hacer las cosas que hemos tratados de convencerles que hagan desde el primer día. A pesar de las circunstancias, presentarte en este estadio y hacer esto. Muchas de las cosas que este equipo ha hecho me quedarán en el recuerdo para siempre".

Lo que supone esta victora: "Supone una alegría enorme, porque las ultimas semanas que he vivido en el Betis han sido muy duras, y ya la victoria del otro día con el gol de Joaquín y esta victoria supone mucha satisfacción porque se produce como tú quieres que se produzca. Haciendo que los futbolistas jueguen a aquello que nosotros queremos que jueguen. Hay cosas que tienes que mejorar, el primero yo, pero poco a poco el equipo ha ido mejorando, esto es lo importante, por encima de las victorias o las derrotas".

La nota que le pone a la temporada del Betis: "No lo sé, creo que en cuanto a juego una nota alta, en cuanto a otras cosas, no se puede valorar del todo. Hemos sido un bueno equipo y hemos mejorado nuestras prestaciones del año pasado. Ha habido partidos como contra el Sevilla en el que el año pasado a los 20 segundos íbamos ganado, este año fallamos tres mano a mano. En unas cosas me pongo notas altas y otras no tanto. Nos han faltado cosas en campos como el del Leganés o en Getafe. Nos ha faltado ser más contundentes en esos campos. Ahora que termina la temporada haremos un análisis de las cosas que se ha hecho bien y las que se han hecho mal, esperaremos para sacar las conclusiones mejores para el futuro".

Durante la rueda de prensa, el técnico parecía estar emocionado: "Soy una persona muy emocional, la victoria de hoy, los momentos que hemos pasado, no tiene nada que ver. Ya he dicho que Sevilla hay que conocerla para entenderlo todo. Yo soy el primero que tenía que haberme educado mejor en ese aspecto. El Betis hay que mirar su historia para ponerlo en un contexto. Algunos aficionados me ven por la calle y me dan abrazos. El otro día llegó el aficionado 400 emocionado a abrazarme y darme las gracias, con eso me quedo, no me quedo con los momentos de frustración puntuales".

Gran partido del Betis: "Puede ser, el Madrid no está en su mejor momento, eso lo hemos aprovechado. No es fácil quitarnos el balón. Hoy hemos acertado pero también podrían haber acertado ellos. Si nos meten la de Benzema que ha dado al palo las cosas cambian. Los análisis se hacen en función del resultado. Es verdad que el Huesca nos comprometió. Los últimos partidos los jugamos tras el gran varapalo enorme. Los partidos del Pizjuán o el partido contra el Valencia han sido claves, incluso hablábamos de pelear por la Champions. En esos partidos no fuimos capaces de meterla y hoy sí. Eso sí que tiene un mérito por parte de los jugadores extraordinario. No es fácil afrontar los partidos así".

Reflexión sobre su estilo de juego: "Está claro. Yo ese punto de irracionalidad que hay en la pasión, en la afición del Betis entra un poco en contradicción con un tío del norte, que soy mucho más de sentido común, de pensar las cosas, darme argumentos. Ha habido un desencuentro que ha superado las cosas futbolísticas. El que tiene que cambiar soy yo que soy el que llega, no ellos hacia mí. Yo no llegué engañado a Sevilla. Tengo que hacer una reflexión y es algo que sin duda trataré de mejorarlo. Luego es verdad, nuestro estilo el día que no ganas deja secuelas, a nosotros la mayor parte de los equipos nos ha tratado como un equipo grande, y no lo somos todavía. Yo no había competido nunca como entrenador en tres competiciones, también reconozco que me ha faltado experiencia a la hora de tomar decisiones que no tomaría ahora. He tenido siempre la voluntad de tomar buenas decisiones. El ganar o perder a veces no está en nuestra mano".

La importancia de ganar en el Bernabéu: "No va a tener ninguna influencia. Yo ya sé que la gente se frustra cuando espera ganar y pierde y hoy nuestra afición ha disfrutado enormemente. Si hoy el Madrid se despide de su afición con una victoria buena seguro que pensarían un poco más en que han ganado cuatro Champions en los últimos cinco años. Estoy hay que entenderlo. El fútbol está en un momento de igualdad en la liga española enorme. Ganar o perder depende de diez centímetros. Hay que valorar las cosas un poco más que el resultado y tener capacidad para hacer análisis más profundo".

¿Irá Setién a al gira por Estados Unidos?: "El billete está sacado"