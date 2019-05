Loren: "Es una bonita forma de acabar la temporada"

Loren volvió a ver puerta en LaLiga cuatro meses después en la victoria del Betis en el Bernabéu: "La verdad es que ha sido una bonita forma de terminar la temporada, la afición y el equipo se merecían un partido así. En la primera nos faltó el último pase y en la segunda hemos podido meter los goles que hemos echado de menos. No borran la temporada los tres puntos de hoy pero bueno".

El delantero reconocía que la temporada no había salido como esperaba: "No ha sido la termporada que esperaba y eso la gente lo sabe. Con este sistema los delanteros no salimos beneficiados. Hoy he metido un gol y el hecho de que sea Guardado el que asistiera nos da alegría".

El marbellí consideró que el Betis lo intentó hasta el final: "Nos quedamos sin opciones de Europa pero siempre vamos a luchar por estar lo mas arriba posible".

Ahora, la gira americana: "Es una experiencia bonita, ir a llevar el nombre del Betis por Estados Unidos".