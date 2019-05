Setién: "Haro y Catalán querían que siguiera; con Serra hace tiempo que no hablo"

Quique Setién, en declaraciones a El Larguero, ha insistido en que su marcha del Betis es producto de un acuerdo con el club, al estimar ambas partes que la situación en el Benito Villamarín se había vuelto insostenible.

El técnico cántabro ha resaltado que tanto Haro como Catalán deseaban que siguiera, pero que con Serra Ferrer hace tiempo que no habla.

Éstos son los asuntos tratados por el ya extécnico del Betis:

SU MARCHA

"Estoy triste, porque la realidad es que no sé si es un poco injusto, pero es lo que hay. A mí me da pena que el trabajo hecho en estos dos años, bastante aceptable, que no tenga continuidad. Siempre pensé que las cosas necesitan su tiempo, que se han dado pasos largos, y que los cortos son los que no se han entendido bien. Hay que aceptarlo como una experiencia más".

SU (NO) RELACIÓN CON SERRA

"Lo supe desde hace dos días. El club, Haro y Catalán, querían que siguiera, estaban convencidos. Con Serra no he hablado desde hace bastante tiempo, tampoco es hombre de muchas palabras, tampoco antes he hablado mucho, pero siempre desde la corrección. Sé que presidente y vicepresidente sí que apostaban por mí. Pero al final las dos partes hemos entendido que la situación era compleja".

LA FALTA DE EMPATÍA CON LA AFICIÓN

"Tengo que hacer una reflexión, porque en los sitios tienes que adaptarte. Yo soy del Norte, me llaman cabezón, pero tengo mucho sentido común, y a veces esa racionalidad y la pasión no se ponen de acuerdo. Seguro que tuve que empatizar más. Me he equivocado seguro mucho en las ruedas de prensa, porque se sacan las cosas de contexto. Ha habido gente con mala fe que ha desvirtuado muchas de mis intervenciones. No puedo pensar que yo no tenga la culpa de nada, me servirá para el futuro".

SU FUTURO

"No tengo ni equipo ni perspectiva de tenerlo. Claro que me gustaría entrenar al Barcelona, pero si no, pues habrá algún equipo de cadetes por ahí. Al Sevilla no lo entrenaría, no".