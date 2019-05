La explicación de Setién a la omisión de Serra en su carta de despedida

Quique Setién escribió una sentida carta de despedida en la que se acordó de muchos trabajadores del club, pero en la que no incluyó a Lorenzo Serra Ferrer. La relación con el vicepresidente verdiblanco se ha ido deteriorando con el paso del tiempo hasta el punto de que Setién admitió que hace tiempo que no habla con él.



En Cope le preguntaron por esa omisión a Serra en su carta y el cántabro respondió que lo había "olvidado". Cuando le preguntan si lo dice con ironía Setién no lo aclara: "Tómalo como quieras".





@QSetien, en directo en el tramo final de @tjcope



¿Por qué no se ha acordado de Serra Ferrer en su comunicado?



"Se me ha olvidado citarle"



¿Es ironía?



"Tómalo como quieras"

El técnico también aclaró que no tiene ninguna oferta -se ha hablado de- y que espera encontrar algo. "Si tengo que volver a Lugo volveré a Lugo y si tengo que esperar en casa esperaré", señaló.