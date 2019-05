Joaquín: "La filosofía era buena, pero cuentan los resultados"

Cuando las cosas se tuercen, no es extraño que los jugadores recelen de los métodos e ideas de su entrenador. Pero no ha sido este el caso en el Betis. Muy al contrario, Quique Setién siempre ha contado con el respaldo del vestuario, que nada más conocerse la noticia de su salida del club, mostró unánimemente su apoyo y respaldo al técnico cántabro.

Bartra, Pau López, Guardado, Mandi, Feddal, Carvalho... Todos utilizaron las redes para darles las gracias a su ya ex entrenador y desearle lo mejor, destacando muchos de ellos el "aprendizaje" vivido a las órdenes de Setién, como dejó patente su paisano Sergio Canales, quien, a sus órdenes, ha ofrecido un rendimiento espectacular que le ha llevado a la 'Roja': "Me habéis hecho crecer como futbolista y persona. Y por eso, me quedo con todo lo bueno que nos habéis dado esta temporada".



De igual modo, el joven Kaptoum era otro de los que agradecía esa labor del cántabro: "Gracias por todas tus enseñanzas, tu implicación y lo sincero que siempre has sido conmigo para hacerme crecer como futbolista y persona... espero que te vaya todo genial en tu nueva aventura. Gracias míster".



Pero si hay un jugador con el que Setién guarda un 'feeling' especial es el capitán Joaquín Sánchez, para el que tuvo una mención especial en su carta de despedida, al calificarlo como "emblema" del club. "Sólo tengo palabras de agradecimiento. Gracias por todo Míster. Te echaré de menos en los rondos. Suerte amigo", escribió, por su parte, el portuense, que ayer, ya con más calma, volvió a referirse a la marcha del santanderino antes de poner rumbo a Estados Unidos, sin querer, eso sí, recriminar nada a esa mayoría de la afición que pedía su marcha: "Siempre que se va un entrenador no es agradable. Estos dos últimos años hemos tenido una filosofía muy buena con Quique, pero al final lo que cuentan son los resultados. Quique seguro que va a seguir entrenando y seguro que va a tener muchos éxitos porque es un gran entrenador".





"Eternamente agradecido al Betis por haberme dado la gran oportunidad de disfrutar de esta maravillosa experiencia. Gracias a todos por el respeto y el cariño", escribió el preparador de porteros, Jon Pascua.