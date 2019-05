Setién: "Muchos béticos me han dicho que nunca habían visto jugar al Betis así"

Quique Setién ha regresado hoy a Sevilla procedente de Madrid. Mientras el equipo se desplazaba a Estados Unidos para la gira final de la temporada, el técnico cántabro y su equipo de trabajo ponía rumbo a la capital de Andalucía.

A su llegada el técnico ha recibido muestras de cariño y ha señalado a los medios que también los "echará de menos" y que espera "encontrar trabajo". Antes de llegar también ha atendido a Andalucía Información, donde ha indicado que le "hubiera gustado seguir". "Era un proyecto vigente, hay muchas cosas que rescatar de lo que ha hecho el equipo estos dos años. Ha sido una experiencia nueva esa de estar en Europa, con el tiempo uno va dándose cuenta de cosas que puede mejorar y de decisiones que se han tomado que podrían haber sido mejores. Eso te das cuenta cuando pasa el tiempo. En enero y febrero todos pensábamos que iba muy bien. Hasta que nos elimina el Valencia todo era muy positivo", subrayó.

También habló de su relación con la grada: "He recibido insultos y menosprecios. Solo he trabajado con honradez. No entiendo la gente que te falta el respeto. Puedes estar disconforme con que juegue un jugador o jugar de una manera. Me quedo con la cantidad de muestras de afecto, cariño y agradecimiento de muchos béticos. Muchos de ellos me han dicho que nunca habían visto jugar al Betis como lo ha hecho".

Sobre su relación con Serra, negó que fuera mala: "Nunca me he llevado mal con nadie. Dos personas que son diferentes en sus conceptos es normal que tengas diferencias. Es lo normal, también las tienes con el segundo entrenador, con el médico. Todos piensan en lo mejor para el club".