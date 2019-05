La gran tentación de Xavi

Tiene las ideas muy claras, pero el Betis le ha hecho dudar, convirtiéndose, de hecho, en la gran tentación para Xavi Hernández. Y es que, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, la llamada que recibió el otrora mediocentro abrió un periodo de reflexión que, por distintas razones, no derivó en avances, en una negociación propiamente dicha.

Ambas partes han dejado enfriar una vía ilusionante para el catalán y arriesgada para el club heliopolitano, si bien un intermediario autorizado por la comisión deportiva verdiblanca contactó hace unos días con el entrenador de nuevo cuño, considerado como uno de los mejores sucesores posibles para Quique Setién, al que Xavi ha confesado admirar en varias ocasiones. En su debe, la inexperiencia en los banquillos, más allá de unos meses de prácticas en las categorías inferiores del Al Sadd, que le convalidarán para otorgarle la licencia UEFA PRO.

Sea como fuere, dentro del proceso de selección abierto una vez que el santanderino acordara la semana pasada con Ángel Haro y José Miguel López Catalán que no agotaría su contrato, el Betis ha querido conocer tanto la disposición como las exigencias del de Tarrasa, que se mostró muy agradecido y honrado por el hecho de que una entidad de este nivel le considere, como poco, entre los candidatos, refiriendo, incluso, que la plantilla con la que cuentan ahora mismo en la Avenida de La Palmera, a la que se añadirán varios jugadores, le encanta y se adaptaría perfectamente a su filosofía futbolística.

No obstante, todo hace indicar que los caminos del Betis y Xavi Hernández no van a cruzarse, al menos por el momento. El sueño del recién retirado centrocampista es, como ha confesado en varios medios de la Ciudad Condal, es dirigir al Barcelona, pero no se ve todavía preparado para ese desafío. Su hoja de ruta cuenta con el desembarco en la presidencia culé en 2021 de Víctor Font, un empresario al que ha elogiado públicamente para esos comicios a dos años vista, una candidatura a la que se han adherido ya otros ilustres como Carles Puyol o Víctor Valdés.

En principio, Xavi tiene previsto seguir formándose en el Al Sadd, con el que tiene contrato una campaña más, pasando a formar parte del 'staff' de la selección de Qatar, comandado desde 2017 por Félix Sánchez, un director técnico formado en La Masía. Tras la magna cita de finales de 2022 en la península arábiga, el ex centrocampista daría el salto en la campaña 2023/2024 al Barça, bien al primer equipo o al filial, como su admirado Pep Guardiola.

Ése es, al menos, el compromiso que ha adquirido con el presidenciable Font. Hasta entonces, la pretensión de Hernández es seguir formándose en un destino exótico pero emergente, a la par que jugoso en el plano económico. Una 'calma chicha' que únicamente alteraría la llamada de emergencia desde el Camp Nou, aunque la que ha recibido desde Heliópolis, como poco, le ha hecho dudar antes, incluso, de romper a sudar en su nueva profesión. Del Bosque ya le ve muchísimo futuro.