Lainez pierde en su debut con México sub 20

México cayó en el partido inaugural del Mundial sub 20 de Polonia ante Italia, en un partido en el que el bético Diego Lainez fue titular, disputó los 90 minutos y fue uno de los más activos durante todo el encuentro, aunque sin mucho cierto.

El Tri llegó al descanso con empate a uno en el marcador, después de que Roberto de la Rosa igualara el gol inicial de Frattesi en el 3' de partido. Ranieri sentenció en el 66'.

Lainez, confiado en seguir adelante en el torneo, realizó estas declaraciones tras el encuentro: "Sí, sí, claro (que México se va a clasificar). Es el objetivo que tenemos todos y juntos lo vamos a lograr. Somos México y no nos vamos a dar por vencidos, quedan dos partidos de fase de grupos y vamos air con todo y con la convicción que nos caracteriza. Cada quien tiene su opinión pero a mi parecer sí pudimos sacar un mejor resultado, un resultado positivo, pero quedan dos partidos para sacar esto adelante y eso es lo bueno de este equipo que no baja los brazos nunca. Somos un equipo antes que nada, igual mucha gente tiene expectativas (en él) y está bien, no me afecta en nada. He estado en equipos con mucha presión, siempre los he tomado en positivo y lo importante es lo que hagamos en los partidos que restan".