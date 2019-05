Guardado, sin oferta

"Ha habido acercamientos para que viniera a Estados Unidos en años pasados, pero, al final, cuando a uno le llegan ese tipo de ofertas, siempre pone en la balanza lo que más le importa en ese momento; yo ahora estoy feliz en Sevilla, donde he encontrado una ciudad, un equipo y una afición que me han recibido muy bien, que me hacen sentir como en casa, así que, por el momento, no se me pasa por la cabeza irme. Tengo un año más de contrato en el Betis y pienso cumplirlo", aseguraba Andrés Guardado tras el amistoso disputado en la madrugada del jueves (hora española) en Washington D.C. Una declaración de intenciones que, sin embargo, está a la espera de un guiño desde la planta noble del Benito Villamarín.

Así, la entidad verdiblanca trasladó hace algunos meses a la agencia del mexicano, 'You First Sports', el deseo de prolongar una vinculación que expira el 30 de junio de 2020, aunque, a día de hoy, no hay propuestas en firme sobre la mesa. Sí han seguido llegando al 'Principito' ofertas del extranjero, especialmente una MLS donde cuenta con un gran predicamento, de momento aparcadas.

En Heliópolis pretenden que Guardado tutele a su paisano Diego Lainez, al tiempo que valoran sobremanera su implicación sobre el terreno de juego, su gran rendimiento deportivo, su carácter y buen hacer para la cohesión del vestuario, así como el factor mediático, pues el '18' abre de par en par las puertas del mercado norteamericano, crucial para la expansión de la 'marca Betis'. Por ello, retenerlo merece un esfuerzo.