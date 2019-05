Setién aclara su relación con Serra

Quique Setién sigue pasando por diferentes medios después de su salida del Betis. El último diario en entrevistar al cántabro ha sido 'El Mundo', entrevista en la que se ha mostrado sincero y ha tratado diversos temas de su estancia en Sevilla y en el Betis. Desde su idea fija en el planteamiento táctico hasta su relación con Serra Ferrer, el exbético se lo toma todo con filosofía.

Setién se muestra "triste, porque realmente creo que el del Betis no era un proyecto acabado, que hay muchas cosas que se pueden rescatar, y que íbamos por buen camino. Pero la situación estaba muy complicada", antes de añadir que se ha quitado un peso de encima porque "te pones a pensar y dices: '¿qué necesidad tengo yo de soportar esto?'. Pero he visto a la mayor parte del vestuario, al propio presidente y vicepresidente, a muchos aficionados... y estábamos todos muy ilusionados con cómo iban las cosas hasta febrero. Ha habido otra parte de la afición que es más exigente, que necesita resultados y que no tiene la paciencia de otros. El equipo se ha quedado a tres puntos de Europa. Lo del año pasado fue un milagro, porque no sé si realmente merecimos entrar en Europa. Nos apareció Loren, que nos hizo ocho goles en ese esprint final, y este año Jesé vino para eso y no ha podido ser. Ha tenido cinco mano a mano y no los ha metido, si nos llega a meter esos goles...".

Sobre si la ruptura entre club y entrenador ha sido de mutuo acuerdo, el cántabro declaraba que: "Digamos que yo también tenía dudas sobre continuar, porque a veces ya no eres tú solo, es la familia también, tienes un grupo de gente que trabaja, que sienten y padecen, y no es fácil aguantar así".

Sus fallos los tiene muy claros: " He fallado mucho, claro. Seguramente mis críticos tienen algo de razón, no es fácil convencerme de las cosas. Yo no vendo humo, vivo de realidades, tengo bastante sentido común y no voy a ir vendiendo algo que no sé si voy a conseguir. Yo sólo prometo trabajo, prometo que mi equipo va a jugar bien, no que vaya a ganar, y eso en algunas ocasiones no se entiende bien. Porque, si encima de no ganar juegas mal, no tienes nada que ofrecerle a tus jugadores. Hemos hecho muchas cosas bien en partidos que hemos perdido, y sí, ha habido partidos concretos que hemos sido un desastre, aunque creo que han sido los menos".

Tras su comunicado para despedirse del club afloraron los rumores sobre su tensa relación con Serra Ferrer, a lo que afirma que: "No ha sido una relación difícil como se ha dicho. El criterio de Lorenzo y el mío son diferentes en cuanto a lo futbolístico, pero eso, a veces, es bueno. Hemos tenido nuestras diferencias respecto a algún jugador, pero ha habido una relación correcta. No ha sido una relación tortuosa".