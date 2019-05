Haro: "A Setién lo echa la afición de una manera indirecta"

Ángel Haro, presidente del Betis, ha dado más detalles sobre el perfil del entrenador que buscan para el nuevo proyecto una vez consumada la marcha de Quique Setién. "Queremos que siga con una filosofía parecía a la que tenemos. Tenemos jugadores de calidad y no podemos cambiar sistema de manera radical. Cada entrenador tiene su seña de identidad pero queremos un equipo que juegue bien al fútbol, toque el balón y que sea parecido a lo que teníamos", ha admitido en 'El Transistor' de Onda Cero.

Precisamente sobre la salida de Setién, Haro reconocía que él era partidario de su continuidad pero que la situación con la afición se había vuelto complicada: "Creo que ha hecho un gran trabajo en el Betis, eso hay que reconocérselo. Son situaciones que no se pueden controlar, y ahí me considero un poco culpable de no haber podido controlar esa crispación que se creó en torno a la figura de Quique, es verdad que no estuvo apropiado en alguna intervención pública, como también me puedo equivocar yo, pero creo que hubo una crispación excesiva. La relación con Quique es muy buena, las dos partes queríamos seguir, pero el clima que se había creado alrededor de esta situación era perjudicial para el Betis, para nosotros y para él. Era una situación de la que hemos hablado mucho, lo echa la afición de una manera indirecta, era muy arriesgado seguir y así se decidió"

Más pistas sobre el entrenador: "Queremos un entrenador que se amolde y que sea de proyecto. Que sepa dónde viene, que tenga muchas ganas de trabajar. No nos preocupa tanto que sea muy conocido. Sino que nos sintamos a gusto con él. Quique Setién no venía de equipos de cierta relevancia. El nivel de entrenadores españoles es alto. Se ha inflacionado también el mercado de entrenadores. Cada vez cuesta más".

La búsqueda del técnico no es solo trabajo de Serra: "La secretaría técnica propone los entrenadores a la comisión deportiva y ahí los estudiamos. En el Betis nada es unipersonal. Se trabaja en equipo en todos los departamentos. Coincidimos en algunas cosas y en otras, no. Y la decisión es de todos".

Presupuesto para la nueva temporada: "Estamos bien, no tan holgados porque venimos con lastre. Del concurso no queda casi nada, estamos bien pero no sobrados, podemos fichar pero tenemos que vender. Si queremos hacer fichajes de empaque tenemos que vender. ¿El presupuesto? 130 millones y si hay alguna plusvalía con alguna venta antes del 30 de junio la tenemos que sumar".

Errores en el mercado de enero: "Quizás uno de los fallos ha sido el mercado de invierno. Nos hacía falta gol y no hemos podido reforzarnos. Los números que tenemos son de los peores de la historia del Betis en cuanto a los delanteros, es una merma que son puntos".

Nota a la temporada: "No soy muy de poner notas, la primera vuelta ha sido interesante, la eliminación con el Rennes fue un palo anímico y se ha notado en la segunda vuelta de una forma tremenda, ha habido un poco de decepción al final".