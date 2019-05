Una decisión tan crucial como difícil

El Betis está apurando por su 'opción A' para el banquillo, que ha pedido unos días para pronunciarse al respecto, y, como avanzó este periódico, esa crucial elección obliga a un 'stand-by' en otras muchas referentes a la planificación del curso venidero. Obviamente, las operaciones en curso sólo se han congelado o aparcado, manteniendo los contactos con clubes y representantes, que apremian en ciertos casos, pues los plazos de cada parte son diferentes. En la planta noble del Benito Villamarín esperan una 'fumat'' verdiblanca la semana próxima, si bien están descartados los riesgos y la precipitación en un movimiento tan determinante como el del nuevo entrenador, con el que existe casi la obligación de no errar, pues la sombra de Quique Setién es muy alargada.

Ocurre que el nombre y la fórmula del técnico que comande el tercer proyecto de Haro, Catalán y Serra al frente de los heliopolitanos -el propio presidente confirmó anteanoche lo adelantado por ESTADIO el pasado 26 de abril acerca de que la vía con más respaldo a la hora de abordar la sucesión del cántabro apostaría por la continuidad en el estilo- condicionarán la configuración de la plantilla 19/20. Es por ello que el perfil de los fichajes y la 'operación salida' precisan de cierto consenso entre la comisión deportiva y el entrenador que venga. Y es que la idea es resolver durante el mes de junio, a ser posible, la mayor parte de las incógnitas referidas a las llegadas y a los que se marcharán, pues el grueso del equipo definitivo habría de estar disponible cuando eche a andar la pretemporada.

Ya advertía el rector villaverdero en la entrevista que concedió a Onda Cero de que el Betis, en la tesitura actual, necesita vender para rearmarse y poder conformar un grupo de plenas garantías que les permita escalar un peldaño más y volver a pelear por los puestos europeos que se escaparon este año. El problema reside en encontrar la perfecta posología: soltar lo justo para reinvertir las ganancias en otros futbolistas que marquen diferencias, aunque sin perder potencial ni debilitar en exceso el actual equipo.

'Diario de Sevilla' y 'As' anuncian una propuesta de 60 millones de euros del Tottenham por Lo Celso, jugador franquicia en verdiblanco, como demuestra el hecho de que se haya convertido en el 'pichichi' siendo centrocampista (16 goles y 6 asistencias en 46 partidos). Pese a no meterse en Europa, lo que habría convertido la opción de compra en obligación, los responsables de la entidad hispalense no dudaron durante la pasada Semana Santa en hacerse con el 80% de los derechos del rosarino por 22 millones (pagaderos en tres plazos de siete, siete y ocho kilos desde ahora hasta el verano de 2021), que se unen a los tres ya desembolsados por el ya ex del PSG, atado por cuatro campañas más con una cláusula de rescisión que roza los cien.

Desde La Palmera se han apresurado a rechazar el importante acercamiento de los 'Spurs', con el aval del propio Gio, a quien tampoco le hace especial tilín la Premier League y que ya hizo saber a los dirigentes verdiblancos, a través de su padre y agente, que no forzará una salida, pues está dispuesto a seguir, al menos, una temporada más. Únicamente una propuesta fuera de mercado que al propio Betis convenciera cambiaría esta hoja de ruta. Y, según ha podido contrastar este diario, el listón que haría dudar a Haro y compañía está fijado en los 75 kilos, ya que el 20% de una plusvalía iría a parar a las arcas del París Saint-Germain.

Además, como apunta 'Muchodeporte', Real Madrid y Manchester United están pendientes también de la explosión de Lo Celso, por lo que lo lógico sería prolongar y propiciar una subasta que aumentara los teóricos beneficios. Por si fuera poco, 'The Sun0 anuncia una oferta de los 'Red Devils' por Junior Firpo que alcanzaría los 30 millones de euros, 20 menos de lo que marca su cláusula. Los merengues (que ofrecerían a jugadores para abaratarlo, llegado el caso), el Arsenal, el City (dispuesto a mejorar cualquier propuesta) y un par de clubes italianos también siguen al hispano-dominicano, la vía de ingresos deseada en Heliópolis -el carrilero zurdo ya tiene el cuerpo y las maletas hechos a una salida este verano-.

Se han recibido ofertas superiores a los 20 kilos también por Camarasa y Canales, directamente al club o vía intermediarios. A priori, si el nuevo míster no dijese lo contrario, vender a Junior y el valenciano bastaría, pero esto acaba de empezar.