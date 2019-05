Joaquín: "Deseando coger las vacaciones, que ya es hora"

El Betis ha llegado este lunes a Sevilla tras la minigira estadounidense de la pasada semana para empezar sus vacaciones de verano y a la espera de conocer su nuevo entrenador tras la salida de Quique Setién al final de la competición liguera.

La expedición verdiblanca ha aterrizado a mediodía de hoy en el aeropuerto de San Pablo de Sevilla tras jugar sendos amistosos en tierras americanas ante el DC United de Washington, al que derrotó por 2-5, y al Chattanooga de Tennesse, al que venció por 3-4.

El equipo bético, que ha estado dirigido en estos dos partidos por Marcos Álvarez y Alexis Trujillo, técnicos interinos tras la salida de Setién a la conclusión de la Liga, comienza, según informó el club en su cuenta de twitter, sus vacaciones hasta julio a la espera de conocer quién será el nuevo ocupante del banquillo verdiblanco.

La gira por EEUU fue valorada por el capitán del equipo bético, Joaquín Sánchez, como una "experiencia increíble en todos los aspectos", aunque señaló que tras el cansancio acumulado por el viaje, los jugadores están "deseando coger las vacaciones, que ya es hora".

En declaraciones a los periodistas en el aeropuerto, Joaquín bromeó con su descubrimiento del béisbol, que pensaba que no le iba a gustar y con el que confesó haber pasado "un buen rato". "Es verdad que en España no se vive mucho pero cuando vas con la forma que la viven, entras, sales, comes, bebes. Me compré tres camisetas, dos gorras, me harté de comer y fue una experiencia bonita", comentó el portuense.

Por su parte, el director de Negocios del club, Ramón Alarcón, destacó la experiencia americana para difundir la marca Betis y afirmó que ha sido "un éxito en todos los aspectos" y que le han preguntado por la posibilidad de que el año que viene vayan equipos de la cantera y el femenino, entre otros asuntos.