Lainez, Lo Celso y Carvalho, centrados en sus compromisos

No toda la plantilla del Betis se encuentra ya de vacaciones. Los internacionales tendrán que cumplir todavía con sus compromisos internacionales antes de tomarse un merecido descanso. El que no ha parado ni siquiera un par de días ha sido Lainez. El mexicano se marchó directamente desde Madrid, tras la última jornada de Liga, a Polonia, donse la sub 20 mexicana está disputando el Mundial de la categoría. Este miércoles se enfrenta a Ecuador en la que será, posiblemente, su despedida del torneo tras perder los dos primeros encuentros.

Algunos días de descanso han tenido otros como Lo Celso, o William Carvalho, que a comienzos de esta semana se han incorporado a sus respectivas seleciones, mientras que Guardado lo hará en unos días, para la preparación de la Copa América. El argentino lleva entrenando a las órdenes de Scaloni desde el pasado lunes. Ayer realizó una sesión en la que Scaloni y el director de secciones nacionales, César Luis Menotti, dieron una prolongada charla a los jugadores, a la espera de que se incorpore la estrella albiceleste, cuyo vuelo, previsto para ayer, se retrasó por culpa de las inclemencias meteorológicas. Hoy tienen prevista una doble sesión de entrenamientos en la que ya debería estar el culé.

Argentina jugará un amistoso de despedida en su país ante Nicaragua el 7 de junio y luego partirá a Brasil para disputar la Copa América (14 de junio al 7 de julio). Por su parte, William Carvalho está ya a las órdenes de Fernando Santos preparando la 'Final Four' de la Liga de las Naciones, que se disputará en Portugal entre el 5 y el 9 de junio y en la que participarán Suiza, Paises Bajos e Inglaterra.