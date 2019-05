Guardado defiende de nuevo a Lainez

En México se vive con una pasión casi desmedida el fútbol y todo lo que tenga que ver con él. Fruto de esa pasión, a veces irracional, Diego Lainez se encuentra día sí y día también en el foco de todas las miradas. El jugador del Betis es una de las perlas del país. En él están puestas muchas esperanzas, pero su escasa participación en el Betis en los últimos meses, unido al bajo rendimiento que está dando en el Mundial sub 20 de Polonia en el que está participando, han provocado una marea de críticas hacia el jugador que su compañero y compatriota Andrés Guardado ha querido, una vez más, rebajar, pidiendo calma y tiempo para un jugador que, en su opinión, será pronto una pieza importante en el Betis.

"Son muy drásticos en sus críticas, metió un gol ante el Rennes y ya decían: 'Tiene que ser titular todo el partido'; hace un fallo, no mete gol y: 'Que ya no va a jugar o ya no tiene que jugar'. Con calma, tiene 18 años, él irá aprendiendo muchas cosas, irá madurando en muchas cosas y seguramente con el potencial que tiene en un futuro será un hombre muy importante para el Betis?, declaró en medios de su pais el capitán de la selección mexicana.

Lainez se juega con su selección seguir vivo en el Mundial sub 20 en el choque mide al combinado azteca con Ecuador a partir de las 18:00 horas. Una victoria les colocaría terceros, en posición de jugar la repesca.