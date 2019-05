¿Un escenario sin Lo Celso?

El Betis no quiere vender a Lo Celso y Lo Celso no quiere marcharse del Betis. Hasta ahí, perfecto y, en teoría, significaría que no va a haber movimientos este verano con el argentino como protagonista. Ocurre, sin embargo, que varios clubes aprietan por Gio de manera incontrolable, por lo que todo hace indicar que no tardará en llegar esa propuesta fuera de mercado que convenza a todos, incluido el polivalente mediocampista, al que no le atrae especialmente la Premier League.

El Tottenham, según la BBC, presentó una primera propuesta de 60 millones de euros por el '21' verdiblanco, si bien en la planta noble del Benito Villamarín sólo reconocen una de 55. Para el caso es lo mismo, porque, pese a que ello supondría mejorar los emolumentos del 'pichichi' heliopolitano (según Radio Sevilla), Haro ha declinado venderle por menos de 75 millones, a la sazón tres cuartas partes de su nueva cláusula de rescisión prácticamente centenaria.

No obstante, los 'Spurs' avisaron de que llegarán tarde o temprano a ese listón, mientras que otro conjunto inglés, previsiblemente el City, está dispuesto a mejorar cualquier oferta por Lo Celso, que, como ya se ha dicho, preferiría apurar en el Betis la 19/20 para consolidar su crecimiento en un equipo donde sea el líder antes de dar el salto a uno de los dos transatlánticos de LaLiga, Real Madrid y Barcelona. Ése sería su sueño, aunque la realidad apunta a Gran Bretaña.

En el Betis, por si acaso, preparan ya un escenario sin Gio que no desean. El 20% de las plusvalías (cualquier traspaso por encima de los 25 millones) iría al PSG, con lo que aún daría para equilibrar las cuentas (de cerrarse esa venta, posiblemente se pararían otras factibles, como las de Junior o Carvalho) y reinvertir una buena cantidad en reforzar distintas posiciones. De hecho, ya hay una lista de futuribles a los que se accedería rápidamente, entre ellos mediocentros como Lobotka (40 kilos de cláusula, pero se negociaría con el Celta por la mitad) y mediapuntas. Ahí, se confía en Canales, Lainez y Joaquín, pero vendría un 'playmaker'.