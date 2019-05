"Me sentaré con Lobotka tras la selección y decidiremos"

Lobotka es uno de los nombres que maneja el Betis para reforzar su centro del campo. El jugador celtiña posee un perfil que se adapta a la perfección a la idea de juego del equipo bético, que con Rubi será continuista con respecto a lo que proponía Setién. ESTADIO se ha puesto en contacto con el agente del futbolista, quien pone fecha a una primera reunión con Lobotka para pensar en su futuro. "Stan acaba de terminar la temporada con el Celta y está con la selección. Cuando pasen los partidos internacionales me sentaré con él para exponerle las posibilidades y empezar a tomar una decisión", señala Branislav Jasurek.

Entre esas posibilidades, aún no estaría el Betis, ya que el interés no se ha materializado en propuesta alguna. "No tenemos nada concreto del Betis. Conozco a la gente del Betis igual que conozco a la del Barcelona, el Valencia o el Sevilla. Saben que soy su agente y no se han dirigido a mí por el momento por lo que no hablaré con Stan de esto. Con mis jugadores sólo hablo de cosas concretas. Por supuesto que el Betis es un gran club que ha hecho muy buen fútbol los últimos años, pero ahora mismo hay más opciones de que Lobotka juegue fuera de España a que lo haga allí".

El Celta, por su parte, asume que la cotización del futbolista ha bajado en esta última temporada y que será difícil recaudar por él el importe de su cláusula de rescisión. El Nápoles sigue interesado en él y ya ofreció más de 20 kilos por el internacional eslovaco.