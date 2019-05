Bendición de Rubi a Ben Arfa

Aunque todavía no ha tomado el mando en Heliópolis, Rubi ya planea su hoja de ruta en el Benito Villamarín y realiza los primeros bocetos de su Betis acorde a su libro de estilo. Un plan en el que el técnico catalán encajaría sin problemas a Hatem Ben Arfa, futbolista talentoso que queda libre y cuyo agente visitó recientemente Sevilla para hablar con los dirigentes de los dos clubes hispalenses, si bien en los últimos días, según France Football, el franco-tunecino habría desviado la mirada hacia Alemania, donde le pretende el Hoffenheim.

El hecho de que los heliopolitanos no se hayan clasificado para Europa hace dudar al futbolista de 32 años, que, no obstante, todavía no ha tomado ninguna decisión al respecto. Así las cosas, su incorporación cuenta con el visto bueno de Rubi, que cree que encaja perfectamente en su juego y que antes de acercar posturas con el Betis ya había respondido afirmativamente al ofrecimiento de Hatem Ben Arfa que le hicieron al Espanyol, en la ronda de contactos que ha tenido su agente con diversos clubes españoles.