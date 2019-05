Lainez: "Es un fracaso"

El bético Diego Lainez, referente de la selección mexicana en el Mundial sub 20, reconoció que la forma en la que el 'Tri' se ha despedido del certamen ha sido dolorosa, a la vez que no dudó en señalar que fue un "fracaso", habiendo sumado sólo un punto. "Es un fracaso, no hay manera de llamarlo por otra forma. Aceptarlo, asumirlo y estamos muy dolidos por eso", dijo el azteca, quien argumentó que venían "con otra expectativa", una "muy grande". "No sólo nosotros, todos los mexicanos, pero no pudo ser y ahora a levantar la cara", declaró Diego Lainez.

El bético, además, expresó que fueron distintos los factores que influyeron para que México firmara su peor actuación: "Fueron muchas cosas, lesiones, no desempeñábamos por lapsos nuestro mejor fútbol. Hoy me parece que hicimos un buen partido y un gol que fue muy apretado el fuera de lugar, dimos todo pero a veces no te explicas muchas cosas". Al margen de ello, el ex del América fue cuestionado también por si hubiera preferido asistir a la Copa Oro con la selección absoluta, a lo que respondió que "no" y aseveró que no se arrepiente de la decisión de jugar con la sub 20: "Esto es lo que me está tocando vivir ahora, es lo que yo quería, lo que todos platicaron y se dio. Yo creo que fue la mejor decisión, no porque ahorita sea un mal momento quiere decir que quisiera vivir otro. Asumo el mal momento. De todo esto hay que tratar de sacar lo mínimamente positivo".

Por último, Lainez destacó que como equipo también le "quedaron a deber" al técnico Diego Ramírez, quien lo ha apoyado desde que aún no era profesional.

Aïssa Mandi, en la lista de Argelia para la Copa de África

El bético Aïssa Mandi ha sido convocado por Argelia para la disputa de la Copa de África, que se jugará en Egipto del 21 de junio al 19 de julio, siendo una pieza fija en su selección. La federación argelina ofreció ayer la lista de 23 jugadores, estando en ella el zaguero bético. De avanzar Argelia en el torneo, Mandi podría retrasar el inicio de su pretemporada en el Betis, que está marcada para primeros de julio.