El Betis no dejará tirado a Rubi

No termina de haber 'fumata' verdiblanca en el fichaje de Joan Francesc Ferrer Sicilia por el Betis, pese a que el acuerdo con el entrenador catalán y su agencia, Bahía Internacional, es total desde hace días. De hecho, desde la planta noble del Benito Villamarín descartan novedades hasta este lunes, salvo giro inesperado de los acontecimientos durante el fin de semana, si bien dejan claro a este periódico que no dejarán tirado a Rubi, el más expuesto sin duda al dar el paso de renunciar al año de contrato que le quedaba en el Espanyol y una oferta exprés de renovación para aceptar la propuesta por tres temporadas que le presentaron desde Heliópolis.

El caso es que todas las partes tienen una relativa urgencia por saldar este asunto cuanto antes, aunque ninguna está dispuesta a dar su brazo a torcer en algunos aspectos importantes, nada baladíes, especialmente cuando hay dinero en juego y el riesgo de perderlo. Y es que en el RCDE Stadium siguen muy molestos con el de Vilasar de Mar y el propio Betis, entendiendo que las formas no han sido las correctas, por lo que, si bien no pueden anunciar al sustituto hasta que se concrete la marcha del entrenador que les ha devuelto a Europa, han optado por dilatar un poco más la resolución de un entuerto que, como han filtrado convenientemente en la prensa barcelonesa, podría acabar en los tribunales de continuar tan enquistado como hasta ahora.

No llegará la sangre al río, insisten en el club verdiblanco, aunque, al ser inhábiles el sábado y el domingo a efectos federativos y bancarios, los flecos pendientes en la 'operación Rubi' no se podrán recortar hasta este lunes, como muy pronto. Los servicios jurídicos del Espanyol han informado a los dirigentes 'pericos' que, de abonar el finiquito y las primas por clasificarse para la UEL al míster antes de que éste o un representante suyo deposite los 900.000 euros de su cláusula de rescisión, en Magistratura de Trabajo considerarían su marcha como una destitución, un despido, y no un cese voluntario en sus funciones, por lo que, estrictamente hablando, los blanquiazules podrían quedarse sin la compensación económica por su adiós.

El problema es que Rubi no lo entiende así y teme que, de pagar él primero, le dejen a deber importantes cantidades. Además, Bahía pidió al Betis que se haciera cargo de esa penalización, a lo que el club no se negó, pero entienden Haro y Catalán que no han de ser los que depositen el montante definitivo en la cuenta corriente del Espanyol. El pacto verbal, inicialmente, consistía en ofrecer al ex de Huesca, Girona o Valladolid, entre otros, el mismo sueldo que tenía Quique Setién (alrededor de 1,5 millones de euros netos por temporada, más otro millón para repartir entre sus ayudantes), utilizando lo que se ahorró por la renuncia del santanderino (otro kilo, aproximadamente) en ayudar a Ferrer Sicilia a desvincularse, pero prorrateándoselo durante su nuevo contrato hasta 2022 (con vías de escape cada 30 de junio hasta entonces por si en la planta noble del Villamarín decidieran prescindir de él), no de golpe y por adelantado. Sea como fuere, el Betis pondrá de su parte, como ya se ha dicho, para que el asunto no termine en los tribunales y, de paso, para reactivar cuanto antes la planificación, inevitablemente en 'stand-by' hasta que el nuevo míster, al que ya se han consultado algunas cuestiones, sea anunciado públicamente. La entente, difícil, parece lo menos malo para todos.