Desde que se dio a conocer que el Betis había llegado a un acuerdo con los agentes de Rubi, al preparador catalán le llueven los palos desde todos los estamentos del Espanyol. No obstante, también surgen voces a su favor, como la del expresidente, Daniel Sánchez Llibre, quien salió ayer en su defensa: "Rubi no es un pesetero. No es la persona que se quiere pintar ahora. Es un gran entrenador y me sabe muy mal que se vaya porque el club pierde una pieza muy válida. Es muy bueno", dijo el que fuera máximo dirigente blanquiazul en TV3.

El ex mandamás perico también fue preguntado por la rajada de Jordi Lardín. "Ha sido bastante desagradecido con la persona que le trajo, con la dirección deportiva y con la presidencia del club", señaló el exdirector deportivo sobre el comportamiento del técnico. Es el sentir de la entidad perica, aunque el del técnico es bien diferente.

Decía Lardín que en el Betis podrían no tener la "paciencia" que tuvo el Espanyol cuando esta temporada sumó cuatro de 33 puntos posibles entre la jornada 12 y la 22. Sin embargo, Rubi se sintió desamparado en esa fase del campeonato. Sabe que hubo maniobras por parte de la directiva para destituirle y que fueron los futbolistas los que le salvaron en ese momento crítico frenando el despido. En el asunto de la renovación tampoco considera que el Espanyol haya estado a la altura. Esgrime que sólo se movieron para mejorar sus condiciones cuando apareció el Betis pese a que devolvió al equipo perico a competiciones europeas doce años después de la última vez.

Rubi, que ha llevado personalmente su salida del Espanyol, ofrecerá explicaciones cuando todo acabe y dará su versión, aunque probablemente se guardará para sí los detalles una vez que alcance un acuerdo con los directivos.