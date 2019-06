Setién: "¿Si regresaría al Betis? Difícil, pero no cierro puertas"

"Siempre hay futbolistas a los que les cuesta cambiar conceptos que tienen arraigados desde hace tiempo y a los que nadie les ha pedido antes lo que tú. Pau López o Adán no tenían ése de salir con el balón jugado y buscar al central o al lateral cuando les presionan, en lugar de quitarse el balón de encima con un pelotazo. Otro ejemplo es Feddal, que estaba más acostumbrado a estar arropado y a buscar el repliegue, y le dijimos que tenía que ir a apretar adelante. Hubo una gran disposición de todos los jugadores, que son los que se exponen. Sin decirles nada, en el primer entrenamiento, los centrales y los porteros ya demostraron tener la voluntad de jugar así, porque habían visto cuál era nuestra propuesta en Las Palmas. No hemos tenido jugadores capaces de bajar y aguantar balones largos, así que, si optas por buscar ese juego, estás rifando el balón", rememoraba Quique Setién en una entrevista con el programa de Neo FM 'Quejío y quiebro', donde insistió en su fe en los escalafones inferiores: "Hay chavales que tienen mucho potencial. No es fácil saber quién llegará y quién no si no les dan oportunidades (...) Seguro que, si las circunstancias son propicias, muchos van a llegar y van a ser tan importantes, como Junior, Loren, Francis o Fabián (...) No es fácil generar plusvalías con jugadores de fuera, pero sí con canteranos como Fabián. Es muy importante para la economía del club confiar de verdad en la cantera".

Además, Setién insistía en que su Betis cambió "de dibujo, pero nunca de filosofía", aunque asume errores: "Hubo momentos en los que me he podido equivocar; no acierto siempre. Me equivoco mucho, y lo que acarrea son las consecuencias de alguien que tiene que tomar tantas decisiones. Me he estado exponiendo en ruedas de prensa seis veces por semana, y es normal que en alguna no haya conectado o a la gente no le guste lo que he dicho. Pido disculpas y las sigo pidiendo, pero lo que realmente hay que valorar es a tu equipo. Entiendo que haya gente que pueda pensar que con este equipo nos teníamos que haber metido en Champions o en UEL, y hay otros que considerarán que el trabajo que se ha hecho es lo suficientemente bueno. No puedes entrar en la mente de cada uno. Lo respetas y ya está, no pasa nada".

Sobre un hipotético regreso, se muestra sincero: "Sé cómo funciona el fútbol y realmente he estado muy a gusto en el Betis. No le cierro la puerta a nadie. Será difícil que vuelva algún día, porque, para mucha gente, no ha sido lo suficientemente bueno para volver, pero esto da muchas vueltas. Siempre las da. Me quedo con los muchos momentos inolvidables que hemos tenido aquí".