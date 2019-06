Un Borja Iglesias para Rubi

Fue el gran lunar de la planificación de Serra Ferrer este curso, un error reconocido y más flagrante en enero, cuando el de Sa Pobla dejó pasar un mercado de fichajes para subsanarlo. Dejar de fichar un '9' referencia tuvo mucho que ver en que el Betis de Setién no acabase en puestos europeos, aunque seguramente no tanto como defendía el técnico cántabro, quien se agarraba a "la falta de efectividad' incluso en los días en los que su equipo no llegaba a puerta.

El caso es que la marcha de Setién y la conseguiente llegada de Joan Francesc Ferrer 'Rubi' al banquillo verdiblanco no va a hacer que el plan varíe, pues la comisión deportiva verdiblanca sigue rastreando el mercado en buscar un delantero que, eso sí, no sólo sea un rematador, sino que también tenga capacidad para bajar balones largos y asociarse con los extremos o los compañeros de segunda línea.

En Huesca se las tuvo que apañar sin referencia, pues en el club oscense no había dinero en la caja ni para balones, pero en Conellá-El Prat sí que Rubi ha contado con un '9', Borja Iglesias, que le ha dado la vida, pues los 20 goles del gallego han permitido a los pericos agarrarse, in extremis, a la séptima plaza.

Ahora Serra busca 'un Borja Iglesias' para el proyecto de Rubi en Heliópolis y ya hay varios subrayados en su agenda. Consulta cuáles son en nuestra galería.