Lainez: "Sigo feliz de haber fichado por el Betis"

Para Diego Lainez, el 2019 no ha sido un año fácil. Nada más comenzar, decidió dejar su país, donde comenzaba una fulgurante carrera y donde ya se había convertido en una estrella mediática, para fichar por el Betis, donde no ha llegado a tener el protagonismo que se esperaba de una de las perlas mexicanas más prometedoras. Pese a ello, el Mundial sub 20 de Polonia se presentaba como la oportunidad para ofrecer su mejor nivel y liderar a una selección ávida de referentes. Pero la tempranera eliminación ha hecho que no amainen las críticas hacia él, al que culpan de los males del Tri.

Con todo, Lainez, en su país, ha analizado el paso de la selección por Polonia y sus primeros meses como verdiblanco, de los que asegura sentirse muy satisfecho. "Sigo feliz de haber fichado por el Betis. Es un campeonato del máximo nivel. El América es muy importante para mí, siempre lo llevaré en mi corazón. Parece que fue ayer cuando debuté en Primera, todo ha pasado rápido. Se me han dado las cosas para ir alcanzando mis sueños un poco rápido. Estoy cumpliéndolos y aprovechando la ocasión de estar en el Betis", dijo en ESPN, donde señala que la elevada competencia en el Betis le ha hecho crecer. "Ganarse el puesto es parte del crecimiento. Hay jugadores de clase mundial, varios internacionales. He tenido mis minutos y voy a seguir luchando por tener más", explicó.

Por último, agradeció el recibimiento de la afición verdiblanca. "Se ha portado de maravilla conmigo. Me da palabras de aliento, me dice que quiere que juegue. La exigencia me hace crecer en todos los sentidos", terminó.