Álex Moreno, por delante de Miranda

Por segundo verano consecutivo, el Betis pretende el fichaje de Álex Moreno, aunque en esta ocasión iría de verdad, lo que le encarecerá, sin duda, el producto, como le ha ocurrido con Cucurella. Hace ahora un año, Serra Ferrer mostró interés por los dos catalanes, si bien optó por no cerrar el paso a Junior, lastrado por las lesiones en la 19/20, lo que generó un evidente desequilibrio en el flanco zurdo. Ahora, la decisión de la comisión deportiva es potenciar ese costado, siga o no el hispano-dominicano.

El ex del Mallorca B acabó renovando en Vallecas, donde se remiten a una cláusula de rescisión de 18 millones de euros a la que no están dispuestos a llegar en Heliópolis, donde, según ha avanzado este martes la Cadena Ser, se acaba de alcanzar una entente con los agentes de Álex Moreno por cinco temporadas. El de Sant Sadurní de Noya rechaza jugar en Segunda división, por lo que el Rayo está obligado (que no necesitado, por el rescate que otorgan a los recién descendidos las televisiones el primer curso) a negociar, si bien promete exigir lo máximo posible para reinvertirlo en la 'operación retorno'.

El '7' de los franjirrojos habría tomado, pues, la delantera a Juan Miranda, otro de los que gusta para el carril izquierdo, pero que el Barcelona ofrece al mejor postor o bien desea incluir en otras operaciones con el fin de abaratarlas. El Betis cuenta con el olivarense, especialmente si termina saliendo Junior, por lo que no descarta incorporarlo si se pone a tiro, pese a que en Heliópolis son conscientes de la dificultad de recuperar a su otrora canterano, que renovó el pasado verano y que en Can Barça no quieren soltar del todo, por lo que optarían, llegado el caso, por un préstamo remunerado o por un traspaso con opción de recompra.

De momento, queda claro que la comisión deportiva verdiblanca no está dispuesta a que Francis, Tello y Guardado hagan otra temporada más de apagafuegos, por lo que vendrá un carrilero zurdo, si no dos, para que aquéllos puedan desempeñarse en los puestos a los que están más habituados. Álex Moreno, si el Rayo no se enroca, sería el primer elegido, pero Serra Ferrer sigue atento al mercado por si se pone a tiro otro lateral que pueda compensar la debilidad detectada en esa posición.

Nada de jugadores para abaratar ventas

Desde Barcelona apuntaban esta semana los nombres de Miranda, Rafinha y Denis Suárez como alternativas para abaratar el fichaje de Junior, que tasan allí en 30 millones, pese a que el Betis se remite a su cláusula (50). En Madrid se habló de Reguilón o Theo como contrapartida, como en Tottenham de Janssen para que llegue Lo Celso por menos dinero. Con todo, desde la planta noble del Villamarín dejan claro que, en caso de interesar estos futbolistas, se gestionarían de manera independiente a las salidas, por las que solamente aceptarán 'cash'.