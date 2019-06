"Yo no cambiaría el Espanyol por el Betis"

"Me queda un camino muy largo aún; el Espanyol es mi casa y mi mayor sueño sería ser su entrenador, y no lo cambiaría por el Betis ni por nada", apuntaba ayer en Pericos On Line Luis García, que se ha retirado en la temporada recién finalizada para desarrollar su formación como técnico. El asturiano, además, habló de Rubi: "He sido un gran defensor suyo todo el año, en los buenos y malos momentos; no me lo esperaba para nada, y más cuando ha estado en la casa y conoce el club, viéndolo cómo disfrutaba todo el año, como el día de la Real Sociedad. Sólo él tiene toda la información; el problema es que en el espanyolismo hay cierta desinformación, porque ha pasado mucho tiempo y no se le ha explicado nada. Debemos escuchar a todas las partes y que argumenten qué ha pasado. La palabra la tendrá Rubi cuando se presente en Sevilla y le lluevan las preguntas; también hablará el club y, a partir de ahí, sacaremos conclusiones. En cualquier caso, como aquí no lo tratarán en ninguna parte, eso seguro".

El otrora delantero, para terminar, mostró su confianza en el preparador del filial, David Gallego, que se hará cargo seguramente del primer equipo albiazul: "Estoy contento por él; pudimos compartir una mañana cuando me sacaba la primera parte del curso. Tiene las ideas muy claras; soy fan de sus ruedas de prensa, porque me gusta mucho cómo transmite. Creo que es el hombre totalmente indicado para continuar con el proyecto; los jugadores lo conocen y están a gusto con él. Estoy feliz por él, se lo merece. Estoy convencido de que le irá muy bien. No son las mismas circunstancias que cuando entró Tintín (Márquez), porque hay una buena base; él llegó al primer equipo sin mucho apoyo y se le echó precipitadamente; no estábamos ni en descenso. Aquello me marcó mucho".