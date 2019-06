Chica matiza sus palabras sobre la salida de Rubi

Javi Chica, ex jugador de Betis y Espanyol, ha tenido que salir a rectificar sus declaraciones en Radio Marca Barcelona, donde afirmó que Rubi ''no quería irse''. En su cuenta de Twitter ha matizado sus palabras ante el revuelo formado, destacando que ''Rubi no está arrepentido de irse al Betis'' y que ''no ha hablado con él''.



El defensa recientemente retirado, sin embargo, se reitera afirmando que Rubi ''sabe que se ha equivocado en las maneras de salir por todo lo que le ha dado el Espanyol''. En Barcelona sospechan que todo empezó siendo una maniobra de Bahía Internacional, la agencia del entrenador catalán. Anteriormente Chica ya dijo que ''lo que buscaba era mejorar su contrato con el Espanyol, pero en Sevilla cualquier cosa se filtra al instante''.



Chica, en su cuenta de Twitter, también ha aprovechado para desear suerte al Betis e hizo un llamamiento a la afición del Espanyol para pasar página y centrarse en la planificación de la siguiente temporada.





Quisiera expresarme mejor;

1- Rubi no está arrepentido de ir al #Betis

2- Sabe que se ha equivocado en las maneras al salir de aquí por todo lo que le ha dado el #RCDE

En mi opinión, no he hablado con el, repito, no he hablado con el, creo que lo ha pasado mal, — Javi Chica (@JAVICHICAT) 3 de junio de 2019