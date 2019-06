Demasiadas manos esperando que salga Lo Celso

El Tottenham anda centrado aún en digerir la final de la Champions perdida ante el Liverpool, lo que no es óbice para que su planificación de la 19/20 esté ya en marcha. La prioridad para Maurio Pochettino, entrenador de los londinenses, es la contratación del carrilero zurdo del Fulham Sessegnon y la salida del diestro Trippier, pero el técnico argentino quiere encontrar un sustituto de garantías para Eriksen, pidiendo a los dirigentes de los 'Spurs' que se vuelquen en el fichaje de su compatriota Giovani Lo Celso.

Las cifras que se manejan hacen pensar que, pese a que el mediocampista no tiene especial predilección por la Premier League y a que tenía decidido permanecer una campaña más en LaLiga, esa oferta fuera de mercado que se había fijado como detonante de un cambio de planes se antoja inminente. Así, desde Inglaterra insisten en que el Tottenham no se ha aproximado por el momento a la cláusula del '21' verdiblanco, cercana a los 100 kilos, pero sí que desde la planta noble del Benito Villamarín habrían rechazado la última tentativa, consistente en un fijo de 50 millones de libras (56,3 de euros al cambio) y unos variables por objetivos de 12 (13,5), lo que elevaría el global a casi 70. Mirror desvela que los agentes de Gio habrían pactado con el Betis soltarle si algún equipo llegara a ese listón, pero de libras esterlinas (79 de euros), circunstancia que no se habría producido por el momento. El caso es que en la Avenida de La Palmera hablan de cantidades cerradas, sin bonus, un detalle más difícil de cumplir.

Y es que hay demasiadas manos tendidas esperando que Lo Celso vuelva a cambiar de aires este verano, después de que el PSG lo cediera hace ahora casi un año a los verdiblancos a cambio de tres millones y a que éstos ejecutaran en Semana Santa la opción de compra de 22 (en tres plazos hasta 2021 de siete, siete y ocho kilos). Los parisinos se llevarían el 20% de una plusvalía, mientras que Rosario Central reclamará el 3% de la operación por derechos de formación del zurdo, como apunta el vicepresidente del conjunto argentino, Ricardo Carloni: "Si se da el pase al Tottenham, nos correspondería un porcentaje". Ya cuando se concretó la marcha definitiva del PSG al Betis, Central se llevó 800.000 euros.