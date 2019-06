Rubi no llegará a Heliópolis esta semana

La agencia de Rubi no termina de entenderse con el Espanyol.

La desvinculación de Rubi del Espanyol, 'conditio sine qua non' para que el Betis pueda hacer oficial el acuerdo que tiene cerradodesde la semana pasada con el que será su entrenador en la 19/20 y las dos siguientes temporadas, se está eternizando. El 'culebrón', porque ya merece ser tildado así, tampoco se resolvió este martes, fecha señalada en las agendas de las tres partes implicadas en una ardua negociación que, como ya se publicó en estas páginas, se enquistó por las formas del preparador de Vilasar de Mar, que aceptó la propuesta verdiblanca pese a tener un año más de contrato en Cornellà-El Prat y a que Rufete y Perarnau le presentaron una propuesta de renovación que tampoco se acercaba mucho a lo que percibirá como sustituto de Quique Setién (1,5 millones de euros netos y otro extra para sus tres colaboradores desde ahora y hasta 2022, más el prorrateo de su cláusula de rescisión, que asciende a 900.000).

El lunes se filtraron avances significativos entre la agencia de representación de Rubi, Bahía Internacional, y los dirigentes 'pericos', aunque al cierre de esta edición tampoco había 'fumata'. Como ya ha quedado claro, el Betis no va a dejar tirado al entrenador del Maresme ni ve peligrar en ningún caso su aterrizaje, que no se resolverá en los tribunales, sino con una negociación que, eso sí, se está dilatando más de lo esperado. La planificación, que se encontraba en 'stand-by' hasta que Setién tuviera un sustituto, se ha retomado esta semana telefónicamente, hasta el punto de que la comisión deportiva heliopolitana consulta todos los movimientos con Ferrer Sicilia, una prueba evidente de que cuentan con sus servicios más pronto que tarde. Ocurre que, visto lo visto, no se atreven ya a aventurar desde la planta noble del Benito Villamarín cuándo se podrá hacer público que Rubi toma las riendas del cuadro verdiblanco.

Sea como fuere, la lógica invita a pensar que el anuncio se producirá entre este miércoles y el jueves, pues el míster catalán tiene previsto tomarse unas mini vacaciones, donde espera poder desconectar completamente, por lo que sería deseable que, para entonces, todo el asunto de su finiquito esté resuelto. Fuentes de la negociación aclaran a ESTADIO Deportivo que únicamente quedan pequeños flecos, detalles referentes a la interpretación que las dos partes (Bahía y el Espanyol) dan a las cantidades que habría de percibir Joan Francesc Ferrer por el trabajo que ha desempeñado hasta la fecha, incluyendo la prima por la consecución de la clasificación albiazul para competiciones europeas. Además, el montante de su cláusula de rescisión, una suma resultante del ajuste de ambas cifras en positivo y negativo, tampoco cuadra, por lo que anoche seguían apretando los asesores del entrenador al club barcelonés en busca de un acuerdo más satisfactorio que no debería dilatarse ya mucho más.

En cualquier caso, la hoja de ruta del Betis incluye la comunicación oficial del fichaje de Rubi entre el miércoles y el jueves, acaso con algunas palabras del de Vilasar de Mar, pero no habrá presentación hasta, como muy pronto, la semana que viene, ya que las citadas mini vacaciones del técnico pospondrían su llegada a la capital hispalense un poco más. El 'culebrón', por lo tanto, se alarga todavía algo más, únicamente, insisten desde la Avenida de La Palmera, por la disconformidad existente en el plano económico entre los otros dos vértices de un triángulo que, indefectiblemente, acabará con el 'maresmenc' en Heliópolis.