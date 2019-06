Lo Celso: "No hay novedad con el Tottenham"

"No hay ninguna novedad sobre el Tottenham. Estoy enfocado 100% en lo que es la selección. Sabemos lo fuerte que es la Liga inglesa, pero no estoy centrado en eso", confesaba este miércoles Giovani lo Celso en la emisora de su país Radio La Red, donde admitió que no le cuesta reinventarse, como ya demostró tras Rusia 2018: "Después del Mundial, di vuelta a la página rápido. Soy joven y pensé en lo que venía".

Ahora, afrontará desde mediados de este mes una cita en la que podría revalorizarse más si cabe, aunque el Betis sigue remitiéndose a su cláusula, cifrada en unos cien millones de euros: "Coincido con que no vamos como candidatos a la Copa América. Hay que estar tranquilos, prepararnos y llegar de la mejor manera. Todos soñamos con ganar en Brasil. Sabemos igual que el fútbol está más competitivo, sobre todo en Sudamérica".

Sea como fuere, el Tottenham no ceja en su empeño de contratar al rosarino, pese a que desde la planta noble del Benito Villamarín rechazaron el primer acercamiento por su jugador-franquicia, que, según Mirror, era de 50 millones de libras (56,3 de euros) fijos y 12 (13,5) en variables, aunque la misma fuente añade que los agentes de Gio y la entidad heliopolitana habrían acordado escuchar ofertas a partir de 79 kilos. Todo hace indicar que los 'Spurs' volverán a la carga por el mediocampista zurdo en cuanto se desprendan de Christian Eriksen, por el que el dueño de la institución londinense, Daniel Levy, pide, como poco, lo que recaudaron por Bale (100 millones al cambio), cantidad que reinvertirían en la adquisición de su sustituto. Por tanto, queda tela por cortar.

"Siento que estoy en un momento de mi carrera donde podría querer probar algo nuevo. Tengo el más profundo respeto por todo lo que ha sucedido en el Tottenham, pero también he dicho que me gustaría probar cosas nuevas. Espero que todo se aclare durante el verano. Ése es el plan. Es mejor para todos si se toma una decisión lo antes posible, pero en el fútbol estas cosas llevan su tiempo. Depende de Daniel (Levy). Y tienen que venir por mí. O tengo que sentarme y negociar un nuevo contrato. Si me tengo que ir, espero que sea un paso adelante. El Madrid lo es, pero tienen que llamar al Tottenham y decir que quieren; aún no lo han hecho, que yo sepa", confesó Eriksen a 'Ekstra Bladet'.