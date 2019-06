OFICIAL: José Juan Romero deja el Betis Deportivo

El Betis ha confirmado de manera oficial que José Juan Romero deja de ser entrenador del segundo equipo verdiblanco. "El club agradece la profesionalidad y dedicación del técnico gerenense en los más de tres años que ha estado al frente del filial verdiblanco, jugando un papel relevante en la formación y promoción de futbolistas para el primer equipo. Por sus manos han pasado jugadores como Francis, Junior, Loren y muchos otros que a buen seguro seguirán dando frutos en el futuro. Por todo ello, el club le desea la mayor de las suertes en sus próximos retos profesionales", indica el Betis en un comunicado.

José Juan Romero llegó al final de la campaña 15/16 para intentar salvar al equipo del descenso a Segunda B, no lo consiguió, pero en la 16/17 devolvió al filial a la Categoría de Bronce. En la 17/18 no pudo mantener la categoría, precisamente porque varios de sus mejores futbolistas pasaron a formar parte del primer equipo. En la recién finalizada 18/19 no logró meter al segundo equipo en el 'play off' de ascenso a Segunda B y ha terminando saliendo de la entidad.

Durante sus más de tres años en el segundo equipo José Juan ha sido capaz de imprimir un sello reconocible al primer filial de fútbol de toque y propositivo. Con esta filosofía ha logrado que evolucionen sus futbolistas cumpliendo con la labor de formación que se le pide a un entrenador de un segundo equipo.

Los favoritos para suplir al gerenense son Manel Ruano, Alberto González y Juanito.