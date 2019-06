Javi García, su futuro, la venta de Lo Celso y el consejo a Junior

Javi García ha vivido su año más difícil como profesional, ya que ha sido relegado a un papel muy secundario en el Betis. El futbolista lo ha reconocido en una entrevista en Radio Marca, en la que también ha afirmado que ha sacado cosas positivas: "Ha sido una temporada diferente para mí porque gracias a Dios no me había tocado vivir nada parecido. Siempre me han enseñado que hay que intentar aprender de todo y esta temporada me ha servido para crecer como persona, darme cuenta de que hay que ser paciente, constante. Ha sido la temporada en la que más he aprendido".

El ex del Zenit tenía claro que si seguía Setién en el equipo él haría las maletas: "Con este cambio, lo que quiero y mi ilusión es quedarme en el Betis. Es donde estoy a gusto y donde quiero estar. Ni pienso en salir, en lo que estoy centrado y lo que pretendo es dar el 300 por cien en la pretemporada, dar el máximo para el entrenador y poder quedarme en el club y no sólo eso, también jugar, que es lo que he hecho siempre. Los sentimientos son contradictorios. Porque el que suceda esto, quiere decir que la temporada no ha sido buena para el club y lo que uno quiere es siempre lo mejor para el equipo y estar en Europa porque era importante para nosotros. A la vez, estaba claro que si seguía en la dinámica en la que estaba tenía que mirar para salir porque otra temporada como ésta no iba a pasar. Todo cambia en lo personal y a estar al pie del cañón como en la primera temporada".

El centrocampista murciano reconocía que la temporada no salió como pensaron: "Hay que ser sincero, todo el mundo piensa de la misma manera. Las expectativas estaban puestas más altas, en alcanzar esos puestos europeos. Juntando que no hemos estado acertados en LaLiga más los varapalos de la Europa League y la copa no ha sido la temporada que esperábamos. Tenemos que pelear por estar ahí otra vez. Nadie contaba con la eliminación europea, nosotros los primeros. El partido en Francia se nos puso complicado y le dimos la vuelta. Nos quedamos con esa segunda parte y el partido de vuelta no lo esperábamos, por eso fue tan difícil de asimilar. Contra el Valencia, con 2-0 lo teníamos en la mano y fue algo que no debió de pasar, por eso las dos eliminaciones fueron duras para el vestuario".

Con Rubi, espera recuperar el protagonismo perdido: "Lo bueno en el fútbol, y a veces lo malo, es que tiene poca memoria. Ahora me toca empezar de cero. Personalmente me ilusiona saber que viene un entrenador nuevo y puedo pelear desde el comienzo para ganarme el puesto. Estoy más ilusionado en estas vacaciones para llegar al 200 por cien. Rubi es un buen entrenador. Tengo varios compañeros en el Espanyol que me han contado que es muy buena persona y futbolísticamente sabemos que le gusta jugar al fútbol. Es importante porque si viniese el equipo está hecho para eso. Es una opción muy, muy buena para el equipo".

Para Javi García, el Betis tiene que aprender a manejar varios registros: "Claro que se puede cambiar, pero creo que se puede mantener la misma manera de juego pero teniendo otras características diferentes. No se puede llegar al extremo y quedarte ahí. Cada partido es un mundo, hay que plantearlo de manera diferente porque todos los equipos no juegan igual. Hay detalles que cambiar cada partido".

El futbolista verdiblanco también habló sobre la posible venta de Lo Celso: "Nos ha sorprendido. Sabíamos que era un buen jugador, pero ha tenido mucha continuidad. La temporada que ha hecho ha sido buenísima, es joven, con futuro. Ojalá podamos contar con él la temporada que viene, pero para el club es un negocio muy bueno, irrechazable y servirá para hacer un equipo mejor".

También le dio un consejo a Junior en el caso de que vaya a Real Madrid o Barcelona: "Junior tiene mucha personalidad. Para estar en estas plantillas necesitas carácter, ser en cierto modo un creído. Allí nadie regala nada y hay que tener muchísima personalidad. Creerte el mejor, tener personalidad y olvidarte de quién tienes al lado".