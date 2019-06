Álex Moreno forzará la máquina si es necesario

Álex Moreno aún no sabe dónde jugará la próxima temporada, pero sí que tiene muy claro que no será en Segunda división. Después de confirmar en la máxima categoría lo que ya había apuntado el curso anterior en la División de Plata, el lateral zurdo considera que ese es su sitio y no se plantea volver a bajar un escalón.

Por la cabeza de Moreno ni siquiera pasa la posibilidad de iniciar la pretemporada formando parte de la disciplina del Rayo, por lo que está dispuesto a forzar la máquina para salir en el caso de que Martín Presa mantenga la postura que tiene hasta ahora y no se siente a negociar por debajo de los 15 millones que solicitan los vallecanos, tres por debajo de la cláusula de rescisión.

Con el Betis el futbolista ya tiene un principio de acuerdo, pero en la escuadra verdiblanca también tienen claro que no subirán de 10 kilos su oferta por Moreno, de ahí que la 'cooperación' del futbolista se antoje básica para ablandar a Presa. El presidente del Rayo es un hueso a la hora de negociar, de ahí que el Betis no se cierre a otras opciones para tener alternativas en el caso de que las conversaciones no avancen.

El temor en la escuadra verdiblanca es que finalmente haya algún equipo dispuesto a pagar esos 15 millones. La probabilidad puede aumentar cuando comiencen a darse traspasos y el dinero comience a circular, ya que Moreno es una de las piezas más interesantes del descendido Rayo Vallecano.