Fabián Ruiz: ''Espero que el Betis vuelva a Europa''

Fabián Ruiz, jugador del Nápoles y canterano bético, ha repasado la actualidad deportiva que concierne al Real Betis en una entrevista concedida a El Español. El de Los Palacios está concentrado con la selección española absoluta y podrá hacer su debut con España después de aquella primera convocatoria que tuvo abandonar por una gripe.

Reconoció que ha sido difícil seguir los partidos desde la distancia, pero coincide con el sentir general de la afición verdiblanca. ''Creo que empezó muy bien y al final no se ha terminado como todos esperábamos. Esto sirve para corregir errores y esperemos que el próximo año esté otra vez en Europa'' dijo Fabián.

También se pronunció sobre la marcha de Quique Setién, el entrenador que le dio una importancia capital en su sistema. ''Entiendo que es la mejor opción'' asegura Fabián, que no se moja demasiado al entender que no ha estado en ese vestuario y desconoce ''si ha habido problemas o no''.

Por último, el centrocampista afirmó que le gustaría poder retirarse en el Betis. ''Ya lo dije cuando me fui: es mi casa y mi club. Está claro que en el momento de retirarme me gustaría hacerlo en mi casa y ante mi gente'', declara un Fabián que sigue sintiendo los colores a pesar de la distancia.