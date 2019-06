Feddal: "Rubi encaja en el Betis perfectamente"

A comienzos del próximo mes de julio, cuando acaben las vacaciones de la primera plantilla, Rubi se pondrá al frente de un vestuario en el que encontrará a viejos conocidos. El técnico ha coincidido con varios de los jugadores del actual plantel, a los que volverá a dirigir ahora en las filas verdiblancas.



En su etapa en el Barcelona, cuando era segundo entrenador del malogrado Tito Vilanova, Rubi compartió vestuario con Marc Bartra y Tello. Ambos, junto a Feddal, al que dirigió la temporada que entrenó al Levante, han ofrecido sus primeras impresiones a la llegada del técnico catalán para los medios oficiales.



Para el central catalán, " Rubi es una persona muy de fútbol, un enfermo de la táctica y la estrategia". El otrora jugador del Borussia de Dortmund recuerda que el recién nombrado técnico verdiblanco le dio "muchos consejos" en su etapa en el conjunto azulgrana, y le augura que "será de esos entrenadores que hagan grande al club".



Para Tello, por su parte, "los equipos de Rubi siempre se han caracterizado por ser superfuertes, tanto ofensivamente como defensivamente". "Es un entrenador que nos puede traer muchas variantes de juego. Estamos supercontentos y superilusionados", añadía el atacante verdiblanco en los medios del club.



Por último, Feddal dio la "bienvenida a Rubi", del que considera que "encaja perfectamente en este gran proyecto del Real Betis".



Bartra, Tello y Feddal no fueron los únicos que valoraron ayer el fichaje de Rubi por el Betis. Con Javi García no ha coincidido, pero para el muleño " Rubi es un buen entrenador". "Tengo varios compañeros en el Espanyol que me han contado que es muy buena persona y futbolísticamente sabemos que le gusta jugar al fútbol. Es importante porque el equipo está hecho para eso. Es una opción muy, muy buena para el equipo", declaró en ' Radio Marca' el centrocampista, que confía tener más oportunidades con el catalán de las que tuvo el último año con Quique Setién. "Con este cambio en el banquillo, lo que quiero y mi ilusión es quedarme en el Betis", dijo.