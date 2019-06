José Juan da la de cal a Haro y la de arena a Serra Ferrer

José Juan Romero se marcha del Betis tras más de tres años y puede hablar con conocimiento de causa de lo que se cuece dentro de la entidad. El exentrenador del Betis Deportivo ha ofrecido su visión y se ha puesto del lado del presidente y no de Lorenzo Serra Ferrer dentro de esa pugna interna que hay en la entidad.

Suele ser José Juan una persona que habla muy claro y hoy no ha perdido la oportunidad en su entrevista con la Radio Sevilla cuando le han preguntado por los bandos que hay dentro del Betis: "Es un debate complicado, pero lo que sí tengo absolutamente claro, aunque todo tiene matices y su contexto, lo que sí tengo claro es que el Betis tiene actualmente un presidente que creo que debemos de cuidar, y hablo como bético, no como exempleado, ahora que he salido del club. Creo que es un presidente que le puede dar mucho al bético, creo que el Betis ha crecido en muchos aspectos muchísimo y después, en lo deportivo, bueno, ahí ya podemos entrar a valorar cosas. Yo en lo que respecta a mí, a cantera, con la persona que para mí ha sido un dios, porque para todos los que hemos mamado el Betis desde chicos, Lorenzo Serra Ferrer ha sido un dios, porque era el amo de esto y nuestro mayor ídolo, a mí no me ha ido bien en la cantera, ni a mí ni a nadie, y el que diga lo contrario dentro de la cantera pues no dice la verdad. No nos ha ido bien, no creo que se hayan hecho las cosas bien y... más arriba, pues no puedo entrar porque no he estado, puedo tener mi opinión pero como no he sido yo partícipe no la voy a dar".

El técnico de Gerena también se ha mostrado siempre partidario de la continuidad de Quique Setién: "Después de lograr la clasificación para la Europa League y hacer cosas buenas, es verdad que este año a lo mejor en Liga y aquel palo de la Europa League, pero... yo he visto el ambiente muy crispado desde el minuto uno y creo que no hemos sabido disfrutar lo que hicimos el año pasado. Haber intentado darle continuidad, desde dentro también, haber dado una sensación de haber ido todos a una y una sensación de unión que creo que habría ayudado. Todavía estaría Quique aquí, que a lo mejor, con sus matices, hubiera podido darle nuevamente la vuelta al equipo, como le dio el año pasado. Yo creo que todo eso ha hecho que esto haya cogido un mal camino y al final no nos damos cuenta los béticos que nos perjudicamos nosotros mismos".