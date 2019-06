Joel: "Me siento muy querido en el Betis"

Joel: "Si el Barcelona decide fichar a Roberto Martínez no va a fallar"

Joel Robles (Leganés, 1990) se ha embarcado en la dura misión de formar un club de fútbol con presencia en todas las categorías, el Getafe Sport. Todo ello mientras afronta ilusionado una nueva etapa en el Betis con Rubi como técnico. EFE entrevistó en exclusiva al guardameta.



P: ¿Formar a los jóvenes puede llegar a ser tan gratificante como una buena parada?



R: Sí, por supuesto. Creo que es algo muy bonito que a mí me gusta. Por eso he formado un club en Getafe, donde yo vivo. La cosa va muy bien porque han venido un montón de niños. También agradecer a los padres que han puesto de su parte.



P: ¿Le gustaría entrenar en el futuro?



R: Sí, por supuesto. Incluso ya tengo dos niveles. Yo voy a estar vinculado toda mi vida con el fútbol porque lo amo, porque me gusta y he crecido con él. Aunque no es tiempo para pensar en eso, yo ahora estoy activo.



P: En los últimos tiempos ha trabajado con un técnico del que muchos hablan maravilla, Quique Setién. ¿Qué tal ha sido la experiencia?



R: Siempre hay que quedarse con las cosas positivas. No se han cumplido los objetivos esta temporada y ahora llega un entrenador nuevo que ha cumplido en su club y por el que han apostado en el Betis. Nueva ilusión, nuevo proyecto. Ahora a descansar un poco y a empezar la pretemporada con mucha ilusión.



P: ¿Cree que su labor ha estado en cierta forma infravalorada?



R: Los resultados perjudican a un entrenador y a su equipo. El club tenía como objetivo entrar en Europa y no hemos entrado. Yo tampoco estoy para valorar eso. Si que es verdad que ha habido momentos malos en la temporada y otros muy buenos. Yo me voy a quedar con lo mejor del míster.



P: Ahora viene Rubi. ¿Qué le han contado o qué sabe de él?



R: No lo conozco personalmente pero me hablan muy bien de él. Hemos visto que ha hecho un gran trabajo en el Espanyol. Creo que lo va a tener fácil porque viene ya con un equipo preparado para tener el balón, para jugar y disfrutar el fútbol. Seguro que todo va a salir bien porque tenemos una gran plantilla, un gran entrenador, tenemos una gran afición, una gran directiva. Todos juntos vamos a conseguir que el Betis crezca.



P: ¿Cómo espera convencerle para que le dé la titularidad?



R: Yo como siempre a seguir trabajando, a ayudar al equipo. Luego que el míster tome las decisiones. Obviamente yo quiero jugar y es con lo que al final un jugador está feliz. Pero eso es decisión del míster. Está claro que desde el primer día voy a dar todo para conseguir tener esa oportunidad, es el objetivo.



P: Su idea es no salir del Betis este verano ¿no?



R: Yo tengo un contrato. Estoy muy feliz, me siento muy querido. Ha ido bien la temporada. Obviamente me hubiera gustado jugar más. Pero la verdad es que estoy muy feliz en la ciudad y en el Betis.



P: Le pregunto por las declaraciones de Julen Lopetegui, que dijo en su presentación que iba al mejor equipo de Sevilla. ¿Sobra un comentario así?



R: Es normal. Yo conozco a Julen, hemos sido campeones de Europa juntos. Es normal que apueste por su equipo. Pero que no se olvide que vamos a poner al Sevilla las cosas difíciles. El Betis está ahí, tenemos una gran plantilla y lo va a sufrir.



P: Está muy vinculado a Getafe. ¿Qué le ha parecido la temporada del equipo?



R: La verdad es que tiene un mérito impresionante. Nadie apostaba por ellos. Yo como getafense y del Getafe pues la verdad es que tiene un mérito impresionante que estén ahí. Se lo merecen. Me han sorprendido porque han estado desde el primer momento hasta el final luchando en Europa. Lástima que no hayan entrado en Champions pero creo que Europa League es una buena plaza.



P: Usted pasó por el Atlético de Madrid. ¿Entiende la desbandada que ha habido en el club este verano?



R: Son jugadores top que tienen que tomar decisiones. Por lo que sea han decidido marcharse. Pagan sus cláusulas y los clubes tampoco pueden hacer mucho. Desearle al Atlético de Madrid suerte porque seguro que también va a conseguir que vengan buenos jugadores.



P: Le ha dirigido Roberto Martínez. Su nombre ha llegado a sonar para el Barcelona. ¿Encajaría allí?



R: Yo creo que si toma la decisión el Barcelona de fichar a Roberto no va a fallar. Pero también quiero nombrar a Valverde porque creo que es grandísimo entrenador. Se merece estar ahí pero a veces los resultados te llevan a eso. Pero también muestra que los entrenadores españoles tienen buen nivel.



Carlos Mateos Gil