Joel hace disfrutar a los niños en su jornada de tecnificación

Joel Robles, portero del Betis, ha hecho disfrutar a los niños de su academia con una jornada de tecnificación en la que, junto a otros entrenadores profesionales, el arquero ha compartido experiencias y les ha enseñado acciones propias de su profesión. "Es agradable trabajar con niños. Me gusta enseñar e incluso aprendes de los pequeños porque hoy en día vienen muy preparados para lo chicos que son. Encantado de que tengamos muchos niños. La cosa va muy bien en un proyecto en el que tenemos mucha ilusión", ha comentado a ED el guardameta bético.

La jornada ha servido para presentar el nuevo club Getafe Sport que echará a andar la temporada próxima y que contará con equipos en todas las categorías hasta juveniles en las modalidades de fútbol sala, fútbol 7 y fútbol 11. "Es un día de tecnificación para que nos conozcan los padres y para que los niños disfruten un poco con nosotros y conozcan los entrenadores", explica un Joel Robles encantado con la experiencia y la oportunidad de "aprender cosas nuevas".

El meta reconoce que le "gusta enseñar" y que también "se puede aprender de los niños porque vienen muy preparados". Joel no ha dudado en ponerse en la portería con los alumnos: "Me he puesto en la portería con ellos. Llos porteros ahora necesitan ser completos en todos los aspectos, he estado con ellos y también les he enseñado a parar, que al fin y al cabo es nuestra principal misión".