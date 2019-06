Radoja: "Me gustaría seguir en España"

Nemanja Radoja es objetivo del Betis para reforzar el centro del campo, aunque la entidad verdiblanca aún no ha sido capaz de convencer al futbolista serbio, que está libre tras acabar su contrato con el Celta. "Ahora soy un jugador libre y estoy valorando la mejor opción para continuar mi carrera. Hay equipos interesado. Evaluaré bien lo que necesito y elegiré. No me importaría quedarme en España porque estoy acostumbrado al fútbol de allí, empecé a hablar el idioma, me adapté al clima y en general me siento muy bien. Todo depende de las ofertas y opciones que aparezcan", ha dicho el medio en una entrevista en su país que recoge La Voz de Galicia.

Radoja, que ha tenido propuestas para ir a ligas menores, se ve aún al máximo nivel: "Tengo suficiente experiencia para jugar en una liga fuerte. Cada año puede ser el mejor y estoy pensando en el futuro". Además, cree que se pondrá a tono pronto. "Creo que se notará al principio, pero he hecho mucho entrenamiento y estoy seguro de que volveré pronto a una forma reconocible", cuenta



El medio, que ya dijo en ED que su deseo es jugar en el Betis, ha explicado cómo vivió su última temporada en el Celta. "Me ofrecieron prolongar el contrato, pero no quería. Debido a mi actitud, la gente del club decidió que no fuera parte del equipo, entrenando regularmente pero sin jugar partidos. Lo acepté y cumplí con mis obligaciones. No participaba ni siquiera en las concentraciones o en los partidos amistosos, pero ahora todo queda atrás", de ahí que ahora busque "un nuevo entorno».

Pese a todo, Radoja no guarda rencor a su experiencia en Vigo: "Ese desacuerdo de la última temporada fue la única mala experiencia que tuve allí. Todo lo demás, desde mi perspectiva, era ideal. Ahora soy un jugador libre y estoy valorando la mejor opción para continuar mi carrera".