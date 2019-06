Diego Lainez descarta volver a México

El Betis y Diego Lainez van con una paciencia que no tienen en México, donde hablan de un posible regreso al América de cara a la próxima temporada ante su escaso protagonismo en su primer año en España.

Según el diario El Universal, tanto el presidente deportivo del conjunto mexicano, Santiago Baños, como el entrenador del equipo, Miguel Herrera, están de acuerdo en intentar lograr la repatriación de una de las joyas de la cantera del América.

Sin embargo, según apuntan a ED fuentes cercanas a Lainez, no hay ninguna negociación en ese sentido y el joven no se ve aún regresando a su país. Mucho menos cuando desde el Betis le transmiten paciencia y grandes esperanzas en sus capacidades. El futbolista decidió dar el salto a Europa convencido de triunfar y no regresará a su país hasta conseguirlo.