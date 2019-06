Joel: "Será fácil para Rubi, ya tenemos esa filosofía"

El nuevo curso en el Betis traerá muchas novedades y el plantel vive con expectación esos cambios. En el caso de Joel Robles, la llegada de Rubi hará que la batalla por la portería vuelva a empezar de cero. El cancerbero madrileño, que comenzó como suplente en LaLiga y jugando en Europa y la Copa, acabó como titular también en el campeonato de la regularidad. "Cada temporada es diferente, hay que descansar un poco, nos queda un mes y luego ya empezar el 5 de julio a trabajar con el nuevo entrenador. Él ya nos conoce bien de la temporada pasada porque jugamos cuatro veces contra ellos", comenta para ESTADIO el meta tras la jornada de tecnificación con la que presentaba Getafe Sport, el nuevo club que ha formado en su localidad de origen.

Joel espera mucho de la llegada de Rubi, que considera acertada por el hecho de que su idea futbolística se parece a la de Setién. "El club ha hecho una buena apuesta por el nuevo entrenador. Contento por la decisión, porque ha hecho un gran trabajo en el Espanyol. El club va fuerte con él y creo que lo va a tener fácil en el Betis porque ya tenemos la filosofía de tener el balón y disfrutar con el balón. La verdad es que estamos muy ilusionados con lo que viene en la nueva temporada. Todos los jugadores que ha tenido hablan muy bien de él, lo conocemos de los cuatro partidos que hemos jugado contra ellos. Lo recibimos con los brazos abiertos con la esperanza de hacer una buena temporada", subraya el madrileño.

Joel, que en la jornada de ayer enseñaba a los jóvenes porteros que hoy día los entrenadores piden un buen juego con los pies, asume que con Rubi esa faceta volverá a ser muy importante. "Depende del entrenador y la filosofía. Pero es cierto que los porteros que hay hoy en día son muy buenos con los pies, también bajo palos y al final tienes que ser completo".

Al hacer balance de la pasada temporada, Joel trata de repartir culpas y no centrarlo todo en la figura de Quique Setién, que es quien más señalado ha acabado por la afición verdiblanca. El meta asume que los futbolistas son los principales responsables de los resultados cosechados, sobre todo en el tramo final del curso. "Ha sido un poco de todo. Hubo momentos en los que hemos tenido palos. Muchos partidos, también con la Europa League, pero es cierto que eso es lo que queremos. También ha sido responsabilidad de los jugadores, no sólo del entrenador como se dice", comenta un Joel que cree que el desarrollo de la temporada debe servir como lección para el próximo curso: "Al final no hemos logrado el objetivo, hemos acabado fastidiados, pero esto nos sirve de aprendizaje para la próxima temporada. Estar arriba regularmente no es fácil, necesita un proceso de madurez y seguro que lo que hemos aprendido este año nos servirá para el próximo".

Y una de las enseñanzas que parece haber sacado el ex del Everton es que los objetivos hay que planteárselos conforme va avanzando la temporada. "Sobre todo tenemos que tener mucha humildad porque ya sabemos que nada es fácil y estamos en un club exigente y que está creciendo. Obviamente queremos jugar en Europa, pero hay que ir con los pies en el suelo. Lo primero que hay que hacer es una buena pretemporada, prepararnos bien y luego ir partido a partido porque si miramos a largo plazo nos podemos confundir. Es importante tener buena sintonía con el entrenador y la afición, ir todos a una en las malas y en las buenas y estar unidos".