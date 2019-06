Haro: "Serra nos ha comunicado que no le encaja el rol que le hemos ofrecido"

Serra Ferrer no ha aceptado el nuevo rol que le han querido imponer Ángel Haro y José Miguel Catalán, por lo que el presidente y su segundo han aparecido en los medios oficiales para ofrecer su versión sobre un espinoso asunto en el que las partes tienen versiones distintas.

"Una vez que ha terminado la temporada, es momento de hacer un balance. Antes de eso, es importante hacer hincapié en hacerles ver a los aficionados que ésta no es una sociedad anónima al uso, que estamos en pleno crecimiento, que hemos jugado en Europa, unas semifinales de la Copa del Rey... y, en ese análisis, debíamos analizar la parcela deportiva. Es la parcela más importante del club y, en ese sentido, hemos diseñado una nueva estructura buscando una evolución. Entendíamos que se trata de una parcela demasiado extensa como para que se encargara de ella una sola persona. Por ello, hemos querido instrumentarla y elegir a una persona, con un perfil adecuado, para que la administre. Y en eso estamos", ha comentado el presidente, como introducción al tema estrella, el desacuerdo con Serra.

"Va a ser una nueva estructura organizativa, va a haber que reforzar la secretaría técnica, en cuanto a materiales, interconexión... y el club tiene que hacer este tipo de trabajo para que nadie sea imprescindible. Va a haber una información más eficaz sobre perfiles de lo que se va a necesitar. Es verdad que, en esta evolución, entendemos que Lorenzo es necesario, que es una figura clave, pero siendo parte de una comisión deportiva.... de una manera relevante, pues hablamos de un vicepresidente deportivo, pero no lo queríamos en la cocina, sino en el salón, dando su opinión. Desgraciadamente, hemos tenido reuniones y no hemos dicho nada porque nos pidió un tiempo de reflexión. Lorenzo no continúa y el Betis será siempre su casa. No hemos podido convencer a Lorenzo. Nos ha comunicado que no encaja en el rol que le hemos ofrecido", ha explicado Haro, avazando la salida del balear pese a que éste les ha transmitido únicamente que no acepta su nuevo rol.

El turno de Catalán: "Es un día triste, porque tenemos que anunciar que Lorenzo deja el club. Hemos aprendido en este tiempo que el área deportiva es la más importante. La cantera también necesita un refuerzo importante. Lorenzo ha hecho un trabajo magnífico en este sentido y ha aportado mucho como vicepresidente deportivo. Hemos trabajado codo a codo y hemos tomado en consenso prácticamente todas las decisiones, pese a que a veces se puedan tener distintas opiniones. Tenemos que darle una nueva vuelta a esta idea y queríamos que Lorenzo estuviese, pero ha decidido que no quiere estar en ese asunto". "Si no estamos detrás de las negociaciones, seguramente no hubieran venido jugadores como William Carvalho, Lo Celso o Canales", puntualizó después.

¿Se trata de una noticia impopular? "Sí, totalmente", reconoce Catalán. "Tenemos que decir que nosotros estamos aquí para que el Betis pueda crecer. El balance de estos años ha sido positivo, el valor de la plantilla ha crecido mucho y en parte se debe a la valentía en las decisiones. No ha habido nada personal ni tensión. Simplemente, diferente criterio en cómo debe ser el club en esta área. Así pues, pedimos confianza a los béticos", ha añadido.

"El fichaje de Rubi es un ejemplo de cómo hemos estado trabajando. Era el primer entrenador tanto de Lorenzo como de la secretaría técnica. Ahora tenemos una plantilla que necesita una mejora, pero muy bonita, con una base muy buena. Queremos competir siempre por estar en Europa", ha aseverado el vicepresidente.