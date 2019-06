José Juan Romero: "Loren todavía le tiene que dar mucho al Betis"

José Juan Romero, quien fuera entrenador del Betis Deportivo desde 2016 hasta hace cuestión de días, pasaba por los micrófonos de Radio Marca Sevilla para analizar diversos temas: desde su salida del club hasta el futuro del filial bético, pasando por su opinión sobre jugadores en particular.

El primer nombre propio que salió a la palestra fue el de Junior Firpo del que el entrenador sevillano sólo tiene comentarios positivos: "Queda entre él y yo, y el míster del primer equipo, cómo ha llegado hasta ahí. No tuve duda desde el primer entrenamiento en Bellavista, aunque no me llamaba la atención desde fuera, que era un futbolista como la copa de un pino. Cuando yo llego él tenía 19 años y ya veías una mentalidad muy competitiva. Siempre ha querido mejorar, ha sido un privilegio. Llegará a ser internacional absoluto. Me gustaría que siguiera en el Betis muchos años. Es un chico que a mejor sea la categoría, mayor será su nivel, él lo sube. Si va a un club de estos (un grande) subirá todavía más su nivel".

Sobre la apuesta del primer equipo por Loren Morón la temporada pasada afirma que: "Me escucha el míster (Setién) pero sobre todo el primer paso lo da Fran Soto. Están muy de acuerdo en que le pudieran dar la posibilidad a Loren. Al final el mérito es del entrenador del primer equipo porque no es fácil. En ese aspecto ha tenido un enorme valor", antes de pasar a comentar la actual temporada del delantero marbellí: "Le ha faltado continuidad, no tiene la personalidad a lo mejor que tiene Junior. Hubo que trabajar mucho con él para recuperarlo incluso para el filial. Por supuesto que el Betis tiene que traer un delantero, pero estoy convencido de que Loren es un delantero de primer nivel y todavía le tiene que dar muchísimo al Betis".

Esta temporada no ha sido buena para el filial verdiblanco que disputará otra temporada más la Tercera división del fútbol español, el míster dice que: "Es algo que nos tendremos que hacer mirar todos (no han estado al nivel), pero al final creo que lo pagamos siempre los mismos. No sé si toda la responsabilidad es de los entrenadores. Hay que tener el material necesario para lo que queramos hacer y el objetivo. El escudo del Betis te da para que en todas las categorías tengas que ganar y el filial este en Segunda B y aspirando a Segunda A".

Pero dentro de la decepción que ha conllevado esta temporada aún hay sitio para la ilusión en el beticismo ya que el Betis Deportivo cuenta con numerosos jugadores que según su ya exentrenador rebosan talento: "La figura de Setién para la cantera ha sido vital. El estilo de juego del nuevo entrenador (Rubi) es muy importante parta los futbolistas que tenemos en la cantera. Con Raúl creo que el Betis va a tener un delantero de otra venta en un futuro cercano, es un auténtico cañón, no he visto a un delantero como él con su edad. Calderón tiene una proyección enorme. Los Rodri, Abreu, González, Ismael... Les veo cosas que a lo mejor a otros que tuve no les veía con esa edad".