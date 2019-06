Rubi: "Tenemos que ir a Europa sí o sí"

A las 13:00 horas del día de hoy se abrían las puertas de la sala de prensa de la Ciudad Deportiva 'Luis del Sol' y Joan Francesc Ferrer 'Rubi' era presentado como nuevo entrenador del Real Betis. Se mostraba ilusionado en esta nueva etapa en la que será el pilar maestro en el que se base el futuro inmediato de la institución heliopolitana.

El técnico catalán se mostraba agradecido por las palabras del presidente: "Es un honor vivir estos momentos. Me dirijo a toda la afición, jugadores, área deportiva, presidente, prensa y a su historia. Aquí hay parte de la historia del club. Es un momento mágico. Vengo de una tierra en la que habéis conseguido enseñarnos lo que significa el Betis. Es una virtud que tiene este club: saber transmitir que no es lo mismo ser del Betis que de otro club. Mi intención es que nos conozcáis. Me he ruborizado por las palabras y de Alexis, por esa descripción. Nos trasladáis una responsabilidad y una confianza que aceptamos al cien por cien. Hago un paréntesis para despedirme de manera verbal de mi anterior club. Que separemos nuestros caminos no quiere decir que no desee lo mejor al club y a las personas. Esto es la vida, a veces se toman otros caminos".

Deja clara que su implicación por el club, desde ya, es un hecho: "Amamos desde ya este club y lo vamos a dar todo por el club. No vamos a escatimar. Vamos a ser insuperables en dedicación. Vamos a aportar nuestro granito de arena. Les podremos ayudar en lo que podamos a hacer crecer al club. Podemos hacerlo. Tenemos un método de trabajo que al jugador le llega. Tenemos que ser muy exigentes, pero permitirles que disfruten. Eso es una buena fórmula. Tenemos nuestro librillo como entrenador y estamos convencidos de que va a cuajar. Tenemos un gran equipo, que vamos a intentar mejorar. La base que hay es espectacular. Lo hemos pasado muy mal contra el Betis para sacar un empate".

Una vez terminado su discurso inicial pasó a responder las preguntas de los periodistas asistentes en la sala de prensa. Sobre la salida de Serra declaraba que: "Manifiesto mi respeto por Lorenzo Serra Ferrer. Es historia del Betis, de la buena y de la bonita, además es un gran entrenador del fútbol español. Tengo una gran relación con él y responsabilidad máxima para devolver la confianza. No eludo el reto. Tenemos que ir a Europa sí o sí".

También hablo de su estilo de juego: "No me gusta compararme con entrenadores, cada uno tiene su método. Es difícil encontrar dos entrenadores iguales. Soy de los entrenadores que se sienten protagonistas con el balón y tenerlo el máximo tiempo posible. Pero nos gusta controlarlo todo. Contraataque, juego directo, balón parado... intentamos que el equipo esté trabajado en todo, ofensivo y defensivo", antes de añadir que: "Para mí una cosa es la filosofía y otra el esquema. La filosofía de ir a por el partido o buscar otro gol eso no va a cambiar. El esquema, corregir cosas... eso es el pan de cada día. En el momento en el que algo no sale cien por cien bien tienes que hacer cosas de otra manera. Hay que adaptarse al estado de forma de los jugadores, el momento del partido...".

Los nombres de Lo Celso o Canales también salieron a la palestra en referencia a su salida: "Desde ayer ya estamos con Alexis trabajando muchísimo. Nuestra intención es intentar mantener todo lo que podamos la plantilla que hay porque el Betis es un equipazo y añadirle ese punto de más para hacer mejor equipo incluso. Si tiene que darse una salida, que sea recogiendo mucho dinero para poder invertir".

Cuestionado sobre su posible similitud con el fútbol de Setién, el catalán se mostraba claro: "Quique y yo estamos en el saco de entrenadores que queremos que nuestros equipos sean protagonistas. No hay ninguna duda de que lo más importante es ganar. Si tienes un estilo fuerte, eso te va a llevar a ganar más. A veces hará falta colgarse del larguero para ganar, pero eso no va a quitar que haya que corregir para que no pase eso".

La exigencia de la afición también fue tema de conversación en la presentación del míster: "Quiero ser mejor entrenador el año que viene de lo que soy ahora. Estar en Betis me va a ayudar. He sufrido cuando la afición ha estado al lado de su equipo. Sé que si le damos a la afición, va a estar con nosotros. Y si son críticos lo aceptaremos porque querrán que despertemos".

El Betis tendrá que entrar en el mercado de fichajes para buscar un futbolista que le garantice los goles que le han faltado esta temporada: "Hablando con secretaría técnica tenemos claro que tenemos que acertar arriba con un jugador que nos dé un valor añadido al equipo. Hay que trabajar con lo que tenemos porque un año sale malo y al siguiente puede funcionar. La figura del delantero es muy importante, pero hay que involucrar a todo el mundo. Vengo de un equipo en el que eso ha cuajado bien. Teníamos un gran goleador, Borja, pero han marcado 14 futbolistas".