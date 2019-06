Baño de beticismo de Rubi, de la mano de Gordillo

El Ayuntamiento de Sevilla rotuló este jueves una glorieta con el nombre de Rafael Gordillo en el Polígono de San Pablo, barrio en el que se crió el mito verdiblanco. En el cruce de la avenida Kansas City con Tesalónica, se destapó un placa en honor al histórico jugador verdiblanco, actual responsable de la Relaciones Institucionales del club.

El acto, en el que estuvo acompañado por el presidente del club, Ángel Haro, varios miembros del consejo de administración y por el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, sirvió además para que el nuevo entrenador del Betis, Joan Francesc Ferrer 'Rubi' se diera su primer baño de beticismo.

Durante el acto de reconocimiento al 'Vendaval del Polígono', Rubi pudo comprobar el cariño especial que le guarda la gente de su barrio a Gordillo, quien no dudó en agradecer al catalán su presencia en el acto apenas unas horas después de aterrizar en la capita. "Cómo se me va a olvidar si cuando me dijo ayer que venía a la inauguración, mi respuesta fue: 'Vas a conocer mi barrio demasiado pronto'. De verdad, míster, gracias, gracias por todo'", le dedicó Gordillo, mensaje que sellaron con un abrazo.