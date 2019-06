Guardado: "Me queda poco al máximo nivel"

Cuatro mundiales, décimo goleador de la selección mexicana (25), el segundo que más veces ha vestido la camiseta del Tri (153 veces) y el jugador que más victorias suma con el combinado azteca (88). Andrés Guardado es historia viva del fútbol de su país y, a sus 32 años, advierte de que la Copa de Oro de este verano puede ser uno de los últimos torneos como internacional absoluto.

"Sé que me queda ya poco tiempo al máximo nivel y dentro de la selección. Siendo consciente de eso, estoy entendiendo que este inicio de proceso (con Martino) estoy bien considerado. Lo estoy tomando con mucha tranquilidad y con la misma pasión. Llega a cansar la cabeza, la presión y la crítica a veces no la puedes entender, pero cuando te pones la camiseta y estás representando a tu país, todo eso se olvida y vuelves a recordar por qué estás ahí", dijo el futbolista del Betis en una entrevista a Fox Sports, donde pidió confiar en un proyecto: "Desgraciadamente, en México no hemos contado nunca con un proyecto con cierta continuidad. Creo que lo debo decir como capitán y porque sé que es algo bueno para México".

En este sentido, elogió al Tata Martino. "Entiende muy bien la parte humana del jugador y a veces eso es más importante que lo táctico", señaló el de Jalisco, quien cree que en la Copa de Oro tienen "la responsabilidad de mantener el prestigio que tiene México en la Concacaf y la obligación de salir campeones".

Mandi y Kaptoum, a la Copa de África 2019

El Betis, por otra parte, estará representado en la Copa de África 2019 por el argelino Aïssa Mandi y por el camerunés Wilfrid Kaptoum, que fueron incluidos ayer en las convocatorias definitivas anunciadas por sus seleccionadores, Djamel Belmadi y Clarence Seedorf, respectivamente. El torneo continental, con sede en Egipto, se jugará del 21 de junio al 19 de julio.