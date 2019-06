Rubi: "Hay que reforzar la parte de arriba"

Después de su presentación el día de ayer como técnico del Real Betis, Rubi pasaba esta mañana por los micrófonos de Radio Marca para seguir atendiendo a los medios en estos días tan especiales para él. Si algo caracteriza al catalán es su cercanía y claridad a la hora de expresarse ante la prensa, como ya demostró en su presentación, y hoy no iba a ser menos.

El míster ya se mostraba con fuerza y ganas de que empiece a rodar la pelota: "Yo soy un entrenador al que le gustan las pretemporadas, estoy deseando que llegue el día 5 de julio para conocernos y empezar atrabajar ya pensando en la liga, que al final el terreno de juego es lo que nos gusta."

En la rueda de prensa de su presentación declaró que prefiere ganar un partido por 4-3 que por 1-0 y hoy confirmaba esa declaración: "Creo que al final siempre que ganes espectador siempre aprecia el gol, si has de ganar por un gol, a mí no me importa que sea por diferencias de 4-3 aunque eso suponga un trabajo extra luego."

Sobre el recibimiento que ha tenido en estas horas que lleva como técnico verdiblanco se mostraba halagado: "Sabía de la pasión con la que se vive todo aquí pero me ha sorprendido muy gratamente el recibimiento que hemos tenido y la ilusión de la gente con nosotros. Soy una persona que poco a poco me estoy haciendo un hueco y el recibimiento ha sido como si fuera una figura muy reconocida."

También fue preguntado por el ex entrenador bético, Quique Setién y sobre las similitudes que les unen: "Estamos hablando de un grandísimo entrenador. Al final el tiempo pondrá la valoración de su trabajo pero, sobre todo, estamos en el mismo saco de entrenadores que nos gusta ser valientes, ser atrevidos y darle un buen trato al balón . No hay dos entrenadores iguales aunque la gente quiera pensar eso."

La salida de Rubi del Espanyol no fue sencilla: "Uno tiene inquietudes, las va manifestando pero lo que era cierto que la propuesta del Betis llegó en un momento en el que la inquietud del entrenador era mejorar. A ninguna de las dos partes (Espanyol y técnico) nos interesaba alargar la decisión final porque ellos también tenían que planificar, entonces cuando se interpreta como rápido es por lo que le interesaba a las dos partes."

Con la apertura del mercado de fichajes a la vuelta de la esquina el catalán se mostraba claro sobre las prioridades de cara al mismo: "Sí, vamos a intentar que haya pocas salidas porque tenemos buena plantilla y si las hay, esa posición habrá que cubrirla y, sobre todo, habrá que reforzar la parte de arriba."

Del tema derbi aún es pronto para hablar: "Supongo que cuando se acerquen los derbis será el momento de hablar de esa pasión que tiene la ciudad."

Para finalizar habló sobre su estilo de juego, que ya en el día de ayer fue muy preguntado: "Para mí el balance es importante. Tienes que intentar ser fiable en ataque y en defensa, no ser un equipo fácil a la hora de encajar gol. La idea va a ser esa, un equipo reconocible por su idea de juego valiente y por no ser fácil de 'meter mano'."