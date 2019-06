Serra Ferrer: "La explicación que me dan no es convincente, no se sostiene"

Durante una hora y media Lorenzo Serra Ferrer ha atendido a los medios de comunicación en el hotel Al Andalus para dar su versión sobre su marcha del Betis y otras cuestiones que afectan a la entidad helipolitana. En primer lugar, el ya ex vicepresidente deportivo explicaba así su salida. "He tenido que tomar una decisión no deseada, con mucha pena y tristeza, pero el destino me ha llevado a esta situación, tengo que dar un paso al lado, seguir apoyando a mi querido Real Betis y siempre desde el respeto a todas las personas que he trabajado, buscar una mejora", ha comenzado.



"No me sentía a gusto, por el bien del Betis y por dignidad propia. Es una situación a la que se llegó a un acuerdo, era mejor rescindir el contrato con el que yo quería continuar. Si me permiten, antes de vuestras preguntas quiero hacer autocrítica, asumo la responsabilidad de cualquier error o decisión que haya podido tomar y no haya sido del agrado del beticismo y del consejo. También quiero poner en valor el trabajo que se ha hecho, muy bueno, en la estructuración de una plantilla sólida y fiable. Dar las gracias a los jugadores que vinieron y creyeron en este proyecto. Su compromiso y lealtad ha sido alta. A los miembros de la secretaría técnica, por su trabajo siempre útil en el bloque diseñado, a todos los compañeros de trabajo, a todos el consejo de administración, a todos les agradezco su apoyo y su cobertura en cuanto a confianza en mí para tomar decisiones siempre difíciles. También a la afición. Hemos tenido partidos hermosos y otros en los que no hemos dado el nivel. Muchas gracias a todos ellos, es verdad que a veces se ha podido sentir incómodo por lo que ha visto, pero estoy seguro que el Betis no les va a decepcionar. La autoexigencia debe ser máxima, porque nunca llegas a satisfacer, siempre pienso que tengo cosas por devolver, es una pena que no pueda seguir haciéndolo, pero siempre tendrán mi gratitud desde donde esté", ha dicho Serra Ferrer, para a continuación responder a las preguntas de los periodistas.

Los motivos de su despido: "Yo les he hecho esta pregunta a Haro y Catalán, me gustaría que me dieran una explicación. Creo que se ha hecho un buen trabajo en el cual he tenido un protagonismo bastante importante, aunque no he sido yo solo, hay gente que ha colaborado. Los fichajes los hace el Betis, el Betis es el que ficha. Toda esta situación ha sido buena más allá del mercado de enero... Creo que es una plantilla sólida y fiable. También lo dijo Rubi ayer, esto refuerza un poco más lo que estamos diciendo. No sé el porqué, imagino que una pérdida de confianza cuando yo insistí en que Setién no aportaba el grado de fuerza para seguir creciendo y buscar un sustituto".

Todo empieza torcerse cuando Serra quiere despedir a Setién: "Creo que ahí empezó todo. Creía que debía hacerlo por el bien del Betis. Si le pudo a molestar a alguien lo siento, lo fácil hubiera sido alinearme con la continuidad, pero no era así. El Betis está por encima de todo, estoy totalmente de acuerdo, pero cuando decimos de todos, queremo decir de todos".

No se cree la explicación de su despido: "La explicación que me han dado no es convincente, no voy a dar detalles de esas cosas pero la explicación no se puede aguantar si hablamos de que la labor principal de la plantilla es que sea sólida, estructurada, y que el técnico pueda usar a sus jugadores. En el primer año estuvieron brillantes, en el segundo, con una plantilla aún mejor hemos hecho partidos brillantísimos pero la irregularidad ha estado presente y la clasificación no miente. Esta explicación está claro que no se sostiene".

Cuando le comunican la decisión: "Cuando se me plantea esto, el 22 de mayo, se me viene el mundo encima, porque no me creo los razonamientos, son razonamientos que no son verdad, y se quiere poner este argumento como situación en la cual yo no puedo seguir al frente de la dirección deportivo. Esta decisión se traduce en decepción, en dolor, porque mi familia también lo sufre, sin duda lo he pasado mal".

Relación con Haro y Catalán: "Estos dos años han transcurrido de una manera correcta y respetuosa, no he tenido problemas con los dos consejeros delegados pero en este último tramo no he entendido muy bien esta situación. Opiniones mías sin tener en cuenta, toma de decisiones sin consultarlas... pero bueno, estaban en su derecho, no tengo nada que reprochar a nadie".

Quién es responsable de los fichajes: "Todos y cada uno de los futbolistas los ficha el Betis. Sí he participado, también ellos dos en cerrar los números, pero por ejemplo, el que hablaba con Maxwell o Antero del PSG, era yo, con el padre de Lo Celso, era yo, pero ya digo que eran cosa del Betis, faltaría más".

Muchas diferencias con la última vez que se fue del Betis: "En aquella ocasión finalizaba contrato y encontré silencio e indiferencia. Aquello era un hito fantástico pero en esta ocasión, que me quedaban dos años de contrato, habiendo colaborado en un trabajo de estabilidad, en todos los aspectos, con el convencimiento de que el proyecto podía seguir creciendo de manera sólida, pues sí, me ha afectado, pero hay que seguir adelante".

Por qué en un hotel y no en el club: "El presidente me ofreció la posibilidad de utilizar las instalaciones para cualquier cuestión, se ofreció para acompañarme para que yo hiciera lo que creyera oportuno, pero si yo he hecho esto en este hotel es porque no quiero comprometer a nadie. No pertenezco al club y no quiero que digan que he utilizado sus instalaciones a pesar de que el Betis siempre será mi casa. Soy abonado, accionista y de los más fanáticos que pueda haber en el Betis".

Qué va a hacer con sus acciones: "Las acciones a mí no me molestan, están ahí, en su día di un paso bastante importante para que el beticismo se animara con el accionariado. Así que no pienso en estos momentos desprenderme de ellas. Mis nietos son accionistas incluso para que vean de cómo se vive el Betis en casa. Si voy a asistir a la asamblea no lo sé, ojalá pueda ser una tranquila y buena, en las que se puede debatir, no descarto participar".

Su opinión sobre el big data: "El famoso big data. Es una máquina fenomenal. Tienen que haber personas que sepan usar esta función, las personas que se dedican al fútbol creen que es una herramienta, pero el ojo certero lo es más, porque la máquina no distingue si un jugador puede jugar en el Betis o en el Sevilla, y eso es importante".

Volverá al Betis: "No descarto una cuarta vez, y lo digo con humildad".

Hay otros motivos sobre su marcha: "Lo que les han contado a ustedes no lo sé. Me gustaría que me dijeran ustedes algo, más allá de que he sido un mal director deportivo, que creo que no lo he sido, tengo la conciencia tranquila y la honestidad no se pone en duda, porque si se pone en duda habría que hablarlo en otro sitio".

Se plantea ser presidente algún día: "Hoy no pienso en ser presidente del Betis. Creo que Ángel está preparado, le tienen que arropar, yo hoy no pienso en esto".

Cómo valora sus dos años en el Betis: "En el tramo final que yo llegué estaba el Betis con 37 puntos con un ambiente tenso e inconforme. Luego en el primer año todo el mundo ayudó y apoyó, y en un tiempo récord le dimos la vuelta a la situación, con jugadores que hacía tiempo no aparecían en las listas de fichajes del Betis, quedamos sextos y hubiéramos podido quedar quintos si el último partido lo hubiéramos tomado con la seriedad que tocaba. Creo que es una clasifición buena y brillante y con un grueso de la plantilla bueno para seguir creciendo. Creo que estamos en una situación muy buena, sabiendo que equipos de la talla como el Atlético, Tottenham o Barça son posibles compradores nuestros".

Dimite Serra o lo destituyen: "Yo no acepto las condiciones que me propones los dos consejeros, quiero seguir con el contrato que tengo firmado por dos temporadas, entonces el club decide rescindir el contrato".

Sobre los rumores de que quiso vender a Fabián al Barça por un millón: "Lo de Fabián no es cierto, más bien al revés. El Barça quería a Fabián a préstamo para el segundo equipo, yo hablo con Pep Seguro y le digo que hable con los agentes porque le digo que no va a ir al Barça B, que si lo quiere es para el primer equipo. Esto es exactamente así".

Fichaje de Lo Celso: "Para matizar un poco más, Lo Celso vino un poco de rebote porque el elegido era Rafinha. Cuando estamos prácticamente de acuerdo con el Barça y el jugador, el jugador nos dice que no quiere asumir el contrato después del año de cesión, entonces sale esta posibilidad. Yo hablo con Antero, que nos pide 48 millones de euros por Lo Celso, pero al final del mercado las cosas se ponen a favor, hablas con el padre, con el jugador... Esto es la realidad, esta comisión ejecutiva no tendría que ser así, estoy de acuerdo, si hay dos que saben de números es perfecto, pero también debe saber dar su espacio a lo deportivo".

Y de Carvalho: "Carvalho viene como consecuencia de la situación del Sporting. Estamos rápidos y ágiles, principalmente Ángel, hace una negociación brillantísima, luego fuimos los tres a Portugal para cerrarlo".

Sobre la afición: "La afición del Betis siempre ha tenido mucho calado, es el alma del club, eso no se puede obviar. Siempre la he tenido como aliado, por lo que no tengo más que agradecimiento, esto me ha hecho sentirme a gusto".

Los dos nuevos nombres de la dirección deportiva: "No es cosa mía, todo se puede mejorar, a una secretaría técnica puede entrar gente de mucho saber, son dos personas nuevas que ya han estado en el club, ahora vuelven, pero no las conozco. Sé que estuvieron en una etapa no muy beneficiosa en resultados pero no pasa nada".

Le dieron un folio con la razones de su despido: "Me dan siete folios, no uno, pero esto es lo que de alguna manera hace que uno se sienta un poco humillado. Los que nos sentimos béticos tenemos que respetar, tenemos que reconocer y no humillar. Puedo entender que no pueda seguir, pero no por estas razones".

Polémica por las comisiones en los fichajes: "Ellos son los que cierran el dinero, yo ahí no entro, son Federico y Josemi (López Catalán) siempre, en todos los contratos".

Hay algún jugador importante ya casi vendido: "Sé del interés de clubes, no sé como están las negociaciones, a veces ya me enteraba cuando se habían producido".