Serra, sobre Setién: "Creía que tenía que haber un punto de inflexión"

Serra Ferrer comparecía ante los medios en el hotel Al-Ándalus como forma de despedida del Real Betis. Una despedida que ha sido dura por cómo se ha dado, no obstante se ha hablado bastante de fútbol en el hotel hispalense. El balear ha tenido tiempor para hablar sobre muchos temas pero muchas preguntas han ido por la figura de el ex entrenador bético, Quique Setién.

Sobre su relación con el cántabro lo deja todo claro: "Con el entrenador no he tenido ninguna desavenencia, tengo alma de entrenador y siempre lo he respetado. Ahí que apoyarlo y nunca entré a valorar una cosa u otra. Si había un mal resultado el primero que bajaba para animar era yo, cuando ganábamos no solía bajar. Mi responsabilidad es analizar el comportamiento del equipo en general y avisar a la comisión deportiva de que aquella situación ya la veía descendente. No manteníamos una cierta estabilidad, veía que estábamos en un tramo descendente, con una situación crispada con la afición y eso era un lastre para jugar".

Admite haber visto el fin de ciclo de Setién en las derrotas ante Valencia y Levante: "El objetivo estaba cerca hasta para conseguir la cuarta posición. Estuvimos algo relajados, demasiado confiados, sino hubiéramos podido llegar fijo, porque teníamos plantilla para ello. Después de perder con el Valencia aquí y ante el Levante, creía que tenía que haber un punto de inflexión, sintiéndolo mucho".

No sólo él fue partícipe de la decisión de rescindir del cántabro para la campaña venidera: "El tema del entrenador no es solamente criterio de Serra Ferrer. Toda la secretaría técnica piensan igual, en el consejo de administración también había bastantes personas... Se veía que el equipo no estaba en un punto fiable y competitivo, era evidente. Y luego el malestar dentro del beticismo. Esto crea la consecuencia de que López Catalán tome la decisión de apartarme de estas funciones, y no la entendí muy bien, pero las acepto con resignación".

Sobre si cuando llegó al Betis hace dos años, Setién ya estaba firmado o pudo él firmar a otro entrenador: "Setién estaba contratado, yo fui a entrevistarme con él pero ya estaba decidido que fuera Quique, que a mí no me parecía mal, tengo que ser sincero. En el transcurso de la temporada le ha costado empatizar con el beticismo, pero cada uno es como es y hay que dejarlos que se expresen. Es evidente que esto le ha penalizado. El Betis tiene más de 100 años, y eso es mucha historia y cultura, y hay unos valores sagrados en cada mente de los béticos, e ir contra esto es meterte contramano y no te lleva a ningún sitio".

También fue cuestionado sobre la posible campaña mediática en contra del ya ex entrenador verdiblanco: "No entro en si ha habido campaña o ha sido una crítica normal. Yo he sido entrenador del Betis, he tenido momentos difíciles también, de incomprensión, pero si te metes contramano en algunas cosas, debes saber que esto no te va a ayudar".